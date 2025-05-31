Fiba CP, Perakende Günleri'nde Büyüme Stratejisini Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Fiba CP, Perakende Günleri'nde Büyüme Stratejisini Paylaştı

Fiba CP, Perakende Günleri\'nde Büyüme Stratejisini Paylaştı
31.05.2025 11:23
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Fiba CP, İstanbul'da Perakende Günleri'nde 250 milyon euro değerindeki yatırımlarını tanıttı.

Türkiye'de ve globalde çok sayıda ticari gayrimenkul projesinin kiralama ve yönetim faaliyetlerini yürüten Fiba Commercial Properties (Fiba CP), 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 24'üncü Perakende Günleri 2025'e katıldı. 4 ülkede faaliyet gösteren şirket Perakende Günleri'nde uluslararası büyüme stratejisini ve yeni yatırımlarını paylaştı.

Perakende sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Perakende Günleri, 28-29 Mayıs tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen isimleri ve yenilikçi fikirlerinin bir araya geldiği Perakende Günleri'nde Fiba CP standı yoğun ilgi gördü. Ayrıca şirketin standında bu sene de geleneksel Fiba CP kokteyli düzenlendi.

Perakende, ofis, rezidans ve karma yaşam alanları alanında 4 ülkede faaliyet gösteren şirket etkinlikte uluslararası büyüme stratejisini ve yeni yatırımlarını paylaştı. Moldova'da hayata geçirdiği iki büyük proje ile dikkat çeken şirket, yaklaşık 250 milyon euroluk yatırım değerine sahip projeleriyle bölgenin yaşam kalitesine ve ekonomik potansiyeline önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Yurdaer Kahraman'a 'Sektörün Başarılı Liderleri' ödülü

Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, perakende sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan Perakende Güneşi Ödülleri'nde 'Sektörün Başaralı Liderleri' ödülüne layık görüldü. Her yıl sektörün gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirildiği organizasyonda, Kahraman; Türkiye'de perakende ve ticari gayrimenkul sektörüne yön veren vizyoner liderliği, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve şirketi uluslararası başarılarıyla global ölçekte örnek bir markaya dönüştürmesiyle öne çıktı.

"Moldova'nın en büyük perakende ve yaşam merkezi geliyor"

Fiba CP'nin Moldova'daki ilk yatırımının, 65 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacağını ve dünyaca ünlü mimarlık firması Chapman Taylor tarafından tasarlandığını belirten Fiba CP CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Proje, Moldova'nın en büyük perakende ve yaşam merkezi olma iddiasıyla hayata geçiyor. 170'e kadar mağaza kapasitesi, 3 bin 500 metrekarelik sinema ve eğlence alanı ile 2 bin 500 araçlık otopark alanı sunacak projede, Türk ve uluslararası markaların yanı sıra gastronomi, sanat, eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren kapsayıcı bir yaşam deneyimi sunulacak. İkinci yatırımımız ise, Marriott Moxy (kısa süreli konaklama), Marriott Residence Inn (uzun süreli konaklama) ve Medpark Tıp Merkezi'ni kapsayan 18 bin 500 metrekarelik karma bir proje. Her iki yatırımın toplam değeri yaklaşık 250 milyon euroya ulaşıyor. Projeler, uluslararası standartlarda sağlık ve konaklama çözümleriyle bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Geliştirme süreci, şirketimizin uzun yıllardır güvenle iş birliği yaptığı SUMMA Grubu ile birlikte yürütülüyor. Fiba CP olarak Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Romanya ve Çin'de alışveriş merkezlerinden rezidanslara, otelden ofise kadar pek çok segmentte faaliyet gösteriyoruz. Moldova'da gerçekleştirdiğimiz bu iki yeni yatırım, sadece ticari değil; sosyal, kültürel ve kentsel gelişimi destekleyen bütüncül yaşam alanları oluşturma hedefimizin bir yansımasıdır" dedi.

"Sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz"

Şirket olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok yenilikçi projeyi hayata geçirerek, sektörde fark oluşturmaya devam ettiklerini belirten Kahraman, "Türkiye'de ise İnegöl AVM'de gerçekleştirdiğimiz kültürel sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projesiyle Global RLI Awards 2024'te ödül almanın gururunu yaşıyoruz. Romanya'da tamamladığımız 350 konutluk Select Residence projesinde teslimler devam ediyor; Bükreş'te ise iki yeni konut projesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Türkiye'de Fenix Yapı ile birlikte yeni bir karma yaşam projesi geliştiriyoruz. Yurt dışındaki Türk şirketleri arasında 39. sırada yer alıyor olmamız, uluslararası pazardaki güçlü konumumuzu ve istikrarlı büyüme stratejimizi teyit ediyor" dedi.

"Ortak sorunlara birlikte çözüm üretmek büyük önem taşıyor"

Perakende Günleri'nde yer almaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten Kahraman, "Fiba CP olarak 4 farklı ülkede; 11 alışveriş merkezi, 800 bin metrekareyi aşan kiralanabilir alan, 5 rezidans, 4 ofis binası, 2 sinema kompleksi ve 1 otel yatırımıyla faaliyet gösteriyoruz. Ticari gayrimenkul alanında güçlü bir portföye sahibiz. Farklı coğrafyalarda edindiğimiz bilgi birikimini, alışveriş merkezi yönetimi alanında sektördeki yatırımcılarla ve mülk sahipleriyle paylaşıyor, onlara değer katan stratejik iş birlikleri geliştiriyoruz. Bu etkinlikte sektörün önde gelen temsilcileriyle buluşmak, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak ve ortak sorunlara birlikte çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fiba CP, Perakende Günleri'nde Büyüme Stratejisini Paylaştı - Son Dakika

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