Fidyekızık'ta Kadınlardan İmece Kooperatifi - Son Dakika
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Ekonomi

Fidyekızık'ta Kadınlardan İmece Kooperatifi

09.07.2025 11:20
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Bursa'nın Fidyekızık Mahallesi'nde kadınlar, kooperatifle el emeği ürünler üreterek bütçelerine katkı sağlıyor.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Fidyekızık Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, imece usulü hazırladıkları el emeği ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi'nde yaşayan ve evlerinde çeşitli gıda malzemeleri üreten 12 kadın, 2023'te bir araya gelerek kooperatif kurmaya karar verdi.

Yıldırım Belediyesinin desteğiyle Fidyekızık Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifini kuran kadınlar, üretimlerini kooperatif çatısı altında sürdürmeye başladı.

Kadınlar, bölgede yetişen kestaneyi kullanarak yaptıkları baklava ve pilavın yanı sıra siparişle sarma, mantı, pasta ve kurabiye de yaparak, aile bütçelerine katkı sunuyor.

Kooperatifin Başkanı 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Sevim Bektaş, AA muhabirine, kooperatifteki görevinin yanı sıra Yıldırım Belediyesi'nde giyim bölümünde usta öğretici olarak çalıştığını söyledi.

Bektaş, kooperatifte hem mahalleli kadınların sosyalleşmesi hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti.

Fidyekızık'ın Uludağ'ın eteklerinde, kestane bahçelerinin içinde küçük mahalle olduğunu ifade eden Bektaş, "Kestane ön planda olarak burada faaliyetler yapmışlar. Gerek kestaneli baklava, gerek kestaneli pilav olarak böyle faaliyetlerle başlamışlar. Biz de burada sarma, mantı, kestaneli baklava, kestaneli pilav yapıyoruz. Doğum günlerinde pasta ve tuzlu kurabiye yapıyoruz." dedi.

Kadınlar kooperatif faaliyetleriyle sosyalleşiyor

Sevim Bektaş, kooperatif faaliyetleri sırasında kadınların sosyalleşme imkanı da bulduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada kursiyerlerim de var. Onların desteğiyle, yardımlarıyla daha fazla çevreye ulaşabiliyoruz. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Bize öncülük yapan belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Kooperatifle Fidyekızıklı kadınlara, evlerine ve ekonomiye katkı sağlamak için çok güzel imkan sunuluyor."

Sosyal medyadan ve mahalleliden sipariş aldıklarını anlatan Bektaş, bununla birlikte belediye tarafından düzenlenen çeşitli festival ve etkinliklere katılarak ürünlerini tanıttıklarını söyledi.

Kooperatif üyesi Emine Aydın ise 10 yıl önce evlenerek Bursa'ya geldiğinden bahsetti.

Çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Çocuk sahibi olduktan sonra ev hanımı olarak kalmak istemedim. Sosyal faaliyet olarak kooperatifimize katıldım. Başkanımızla beraber burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Hem ekonomik olarak evime bütçede yardımcı oluyorum hem de sosyalleşiyorum. Burada belediyemizin yaptığı birçok etkinlik var. O etkinliklerde görev alıyoruz. Burada arkadaşlarla beraber çok güzel işler çıkarıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Kadın, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fidyekızık'ta Kadınlardan İmece Kooperatifi - Son Dakika

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