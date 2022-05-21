Financial Times: Şubat'tan bu yana İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı - Son Dakika
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Financial Times: Şubat'tan bu yana İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı

21.05.2022 13:20
Financial Times: Şubat'tan bu yana İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı

Financial Times gazetesi İtalya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından önceki döneme kıyasla Rusya'dan dört kat daha fazla petrol ithal ettiğini yazdı. İddiaya göre; İtalya'nın ithal ettiği Rus ham petrol miktarı 450.000 varile çıkmış durumda.

Londra merkezli Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, İtalya, Rusya'dan petrol ithalatını savaş öncesi duruma göre 4'e katladı.

LUKOİL DETAYI

Haberde, bu dramatik artışın Rusya'ya yönelik yaptırımların çarpıtıcı etkisinden kaynaklandığı belirtildi. Bu gelişmeler, Moskova merkezli Lukoil'in sahip olduğu İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan ISAB petrol rafinerisindeki durumdan kaynaklanıyor. Habere göre, yaptırımlar nedeniyle ISAB, diğer ham petrol üreticilerinden alım yapmak için gereken kredi miktarını alamıyor, bu da rafinerinin tamamen Lukoil'den gelen tedarike dayanmak zorunda kalması anlamına geliyor.

YAPTIRIMLARLA RUSYA'DAN İTHALAT TEŞVİK EDİLDİ

İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (CISL) parçası olan; enerji, moda, kimya ve ilgili sektörlerdeki işçilerden sorumlu federasyonun Güney Sicilya genel sekreteri Alessandro Tripoli, "Bu paradoksal bir durum çünkü Avrupa Birliği Rusya'dan enerji ithalatını engelleyerek onu cezalandırmak istedi ancak burada (Rusya'dan ithalat) yaptırımlarla aslında teşvik edildi" dedi.

İTALYA, HOLLANDA'YI GEÇECEK

Emtia verileri şirketi Kpler'e göre, bu dramatik artışla İtalya, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan en fazla ham petrol ithal eden üyesi olan Hollanda'yı geçmenin eşiğinde. Bu ayın başlarında, Avrupa Birliği, İtalya dahil üye ülkelerin çoğunda Rus ham petrol ithalatını yıl sonuna kadar bitirme taahhüdünde bulunmuştu.

Financial Times: Şubat'tan bu yana İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı
Financial Times: Şubat'tan bu yana İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Ekonomi Financial Times: Şubat'tan bu yana İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı - Son Dakika


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