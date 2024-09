Finansal Kurumlar Birliği'nden Büyüme Vurgusu

Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, sektörlerin dikkat çekici büyüme rakamlarını her yıl istikrarlı bir şekilde yakaladıklarını belirterek, "Banka dışı finans sektörünün önünü açacak ve finans sistemi içindeki konumunu güçlendirecek düzenlemelerin de devreye alınmasıyla ekonomiye sağlanacak katkının çok daha büyük olacağına eminiz." diye konuştu.

FKB'nin 12. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve üyeler katıldı.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Birliğin 11. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururunu taşıdıklarını söyledi.

Ballı, FKB olarak ilk günden bu yana temsil ettikleri sektörlerin taşıdığı yüksek potansiyeli ekonomik faydaya dönüştürmek için hem ilgili kamu otoriteleri hem de iş paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Halihazırda Birlik çatısı altında 5 sektör ve 124 üye şirket ile birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiklerine işaret eden Ballı, şöyle devam etti:

"Ürün ve hizmetlerimiz ile bu kalkınma hamlesinin temel aktörleri olan sanayicimizden KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza kadar ekonomiye itici güç veren tüm paydaşlarımıza dokunmaya, finansal çözümlerle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Finansal Kurumlar Birliği olarak, ekonomimizin kalkınması ve büyümesi için kamu otoritesine, her zaman olduğu gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Banka dışı finans sektörünün önünü açacak ve finans sistemi içindeki konumunu güçlendirecek düzenlemelerin de devreye alınmasıyla ekonomiye sağlanacak katkının çok daha büyük olacağına eminiz. Taşıdığımız potansiyele ve her bir üyemizin, elini taşın altına koyma iradesine sonsuz güven duyuyoruz."

Ballı, konuşmasında 2024 yılının 6 aylık konsolide rakamlarına da değindi.

İşlem hacminin 830 milyar lira, aktif toplamın 787 milyar lira, öz kaynak büyüklüğünün 147 milyar lira ve müşteri sayısının ise 6 milyona eriştiğini vurgulayan Ballı, "Finansal kiralama sektöründe faaliyet konusu alacaklar yüzde 25 büyüyerek 203 milyar lira seviyesine ulaştı. Faktoring sektörü işlem hacmi, yüzde 64 büyüyerek 522 milyar lira oldu. Finansman sektörü aktif büyüklüğü yüzde 67 büyüyerek 164 milyar TL olarak gerçekleşti. Varlık yönetim şirketleri sektörü kuruluşundan itibaren devralınan portföy büyüklüğü 109 milyar lira oldu. Tasarruf finansman sektöründe ise toplam sözleşme tutarı 275 milyar liraya ulaştı." diye konuştu.

Ballı, bu dikkat çekici büyüme rakamlarını her yıl istikrarlı bir şekilde yakaladıklarını belirtti.

Mevcut potansiyelin farkında olduklarına ve bu oranlarla yetinmek istemediklerine dikkati çeken Ballı, şu bilgileri paylaştı:

"Banka dışı finansman alternatiflerinin stratejik önemi ve değerini tecrübe etmiş ekonomilere baktığımızda, içinde sigorta sektörü ve sermaye piyasalarının da yer aldığı banka dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içinden aldığı payın yüzde 40'ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bizde ise bu oran henüz yüzde 16'lar düzeyinde. FKB gibi bir yapının kurulmuş olması dahi başlı başına, üst kurumlarımızın da bu yönde yüksek bir farkındalığa ve kararlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, şirketlerle kamu arasında bir köprü vazifesi gören Birliğimizin tespitlerine göre, her biri alanlarında uzmanlaşan sektör firmalarının en büyük sorununun uygun vade ve koşullarda kaynak temini olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ihracata, ticarete ve yatırıma yönelik olarak oluşturulan Merkez Bankası, Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve benzeri kamu kurumlarının kaynak tahsisine yönelik ekonomi programlarına sektörlerimizin de dahil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz."

Ballı, Birlik olarak ülkeye kazandırdıkları Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi, Merkezi Fatura Kaydı Sistemi, FKBulut Ortak Veri Merkezi ve FKB Ekonomik Görünüm Endeksi uygulamalarına da değindi.

Faaliyet gösterilen sektörlere yönelik 2023 yılında yapılan bazı önemli mevzuat düzenlemelerini anımsatan Ballı, "Kanunumuzda uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle sözleşme imzalanmasına ilişkin yapılan değişiklikler sonrasında Kurulca çıkarılan ikincil düzenlemeler ile gerçek kişi müşteriler için dijital yöntemlerle sözleşme imzalanmasının önünün açılması ve bu kapsamda özellikle bireysel müşterilere hizmet sunmakta olan finansman şirketlerimizin uçtan uca dijital yöntemleri kullanarak müşterilerine hizmet verebilmelerinin önünün açılmış olması mutluluk verici." diye konuştu.

Ballı, diğer mevzuatlara ilişkin olarak, "Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından kullandığı kredileri üzerinden alınan kaynak kullanımı destekleme fonunun (KKDF) kaldırılması, finansman sektöründeki şirketlerin kredi büyümelerini yüzde 2 ile sınırlayacak olan zorunlu karşılıklar uygulamasının dışında tutulmasına ilişkin düzenleme, varlık yönetim şirketleri açısından 2 bin 500 lira altı alacakların tasfiyesine yönelik düzenlemeler, tasarruf finansman şirketleri yönetmeliğinin gözden geçirilerek sözleşme sınırlarının artırılması, fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleyebilme imkanı tanınması ve yapılan diğer değişiklikler ekonomimize katkı sağladığı gibi sektörlerimizin gelişimi için de faydalı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek döneme yönelik talepleri de ele alan Ballı, üye şirketlerin alternatif fon kaynaklarına ulaşabilmeleri için, Merkez Bankası para piyasalarında işlem yapmasına imkan sağlayacak yasal düzenleme taleplerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Ballı, varlık yönetim sektörünün 6361 sayılı Kanun'a geçiş sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemlerde, istisna ve muafiyetlerden yatırımcının faydalanması sebebiyle teşvik şartlarının kiracı tarafından ihlali halinde, finansal kiralama şirketlerinin sorumlu tutulmaması için ilgili kanunlarda düzenleme yapılmasının önemine dikkati çekti.

Üye şirketlerin bankalardan kullandığı krediler üzerinden alınan BSMV'nin bankaların mevduat depo işlemlerinde olduğu gibi yüzde 1'e indirilmesi talebini hatırlayan Ballı, diğer beklentilere ilişkin şunları kaydetti:

"Katılım fonu toplama yetkisi bulunan katılım bankalarının da finansal kiralama işlemleri yapmaları sebebiyle finansal kiralama şirketleri aleyhine kaynak maliyetlerinde oluşan rekabet bozucu hususun giderilmesi, yabancı sermayeli finansal kiralama şirketleri açısından haksız rekabeti gidermek amacıyla Tapu Kanunu'ndaki yabancı şahıslar ve doğrudan yabancı sermayeli şirketler için getirilen mülkiyet kısıtlamalarının finansal kiralama şirketleri bakımından giderilmesi, faktoring şirketlerinin yurt dışından temin ettikleri yabancı para cinsinden krediler üzerinden hesaplanan KKDF'nin bankalarda ve diğer finansal kuruluşlarda olduğu şekliyle kaldırılması, mevduat toplama yetkisi olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak finansman sektörünün Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamının dışında bırakılması, sadece konut, çatılı iş yeri veya taşıt finansmanı ile sınırlandırılmış olan tasarruf finansman sektörünün ürün çeşitliliğinin artırılması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mevduat ve katılım bankalarına sunulan mevduat sigortası modelinin tasarruf finansman şirketleri için de getirilmesi, bankalarda olduğu gibi banka dışı finans kesiminin tüzel kişi müşterileri için de uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasına dair ikincil düzenlemelerin çıkarılması gibi mevzuat taleplerimizin gerçekleşmesi, mali ve özel sektöre olumlu yansıyacak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu konularla ilgili kamu otoritelerimizin desteğini bekliyoruz."