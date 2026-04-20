Fındık Üreticileri Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
Fındık Üreticileri Yeni Sezona Hazırlanıyor

Fındık Üreticileri Yeni Sezona Hazırlanıyor
20.04.2026 11:31
Karadeniz'deki fındık üreticileri, hasat öncesi bahçe bakım çalışmalarına başladı ve zararlılarla mücadele ediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki fındık üreticileri, yeni hasat sezonu öncesinde verimli ve kaliteli hasat için bahçelerindeki bakım çalışmalarına başladı.

Trabzon, Ordu ve Giresun'daki üreticiler, fındık dallarının yeşermeye başladığı bugünlerde iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor.

Fındık bahçelerindeki yabani otların temizliğine başlayan üreticiler, kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla da mücadele edecek.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, her üründe olduğu gibi fındıkta da her ay yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.

Üreticilerin bugünlerde bahçelerindeki yabani otları temizlediğini belirten Ergan, "Bundan sonra da fındığın zararlılarla mücadelesiyle, gübrelenmesiyle alakalı çalışmalar olacak. Biz bununla ilgili hem üreticilere hem de üyelerimize neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Ergan, süreklilik arz eden bu çalışmaların aksatılmasının ürünün verimini ve kalitesini etkilediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kozalak akarı ile hem ilaçlı hem de mekanik dediğimiz şekilde elle toplama yapılmalı. Toplanan akarlar da mutlaka yakılarak yok edilmelidir. Kahverengi kokarcayla ilgili 2017'de TTB olarak mücadele yapılması gerektiğini ilk biz dile getirdik. Bunun için toplantılar, uyarılar yaptık. Bununla da yetinmeyerek köylere kadar giderek, üreticileri bilgilendirdik. Üreticilere örnek olsun diye zirai ilaçlar dağıttık."

"Verim ve kaliteye öncelik veriyoruz"

Özellikle kokarca ile topyekün bir mücadele gerektiğine dikkati çeken Ergan, "Bu mücadelede üreticilerimizin de birlikte hareket etmesi, bahçesi yan yana olanların aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Aksi takdirde bir bahçede yapılan ilaçlama ile kokarca yok edilmeye çalışırken, hemen yanındaki bahçede barınma ve üreme imkanı bulabilmektedir. Bu da yapılan mücadeleyi boşa çıkarmaktadır." dedi.

Ergan, Türkiye'de 750 bin hektarı aşkın fındık bahçesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Ortalama 100 kilogram üretebilsek 750 bin ton eder. Geçen yılki rekoltenin 400 bin ton civarında olduğunu, bunun da dünya tüketimi için yeterli olmadığını bilirsek, üretimimizi mutlaka arttırmaz gerekiyor. Aksi takdirde üretimi arttıran diğer ülkeler, pazardaki payımızı azaltabileceklerdir. Onun için borsa olarak verim ve kaliteye öncelik veriyoruz. 'Daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok satıp, hep birlikte daha çok kazanalım' diyoruz."

"Kahverengi kokarcayla kimyasal mücadele devam edecek"

Ordulu fındık üreticileri de havaların ısınmasıyla bahçelerdeki yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde üreticilerin bakımlarına başladığı bahçeyi ziyaret etti.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde kışın ardından havaların ısınmaya başladığını ve fındıkta yaprakların açtığını söyledi.

Üreticilerin artık bahçede belli zamanlarda birçok işle uğraşacağını anlatan Soydan, kırılan dalların, sökülen ocakların temizleneceğini dile getirdi.

Aynı zamanda fındıkta dip temizliğinin de başladığını ifade eden Soydan, "Şu anda azotlu gübrenin birinci boyu sahil kesimlerde atıldı. İkinci boyları artık önümüzdeki günlerde atılacak. Hatta yüksek rakımlı yerlerde de birinci boy şu anda atılmaya başlandı. Üreticilerimizi aslında meşakkatli günler bekliyor. Tabii bu aylardan sonra artık ağustosa kadar bir bahçe temizliğiyle beraber fındığımızı toplamaya hazır vaziyette olmuş olacağız." dedi.

Kahverengi kokarcanın bölgede verdiği zarara değinen Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

"2026 yılı için kışlak mücadelesinde tarım müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, alanlarda, kırsalda muhtarlarımızla beraber önemli bir çalışma yapıldı. Bugünlerden sonra kahverengi kokarca, havaların ısınmasıyla beraber belki kışlaklarda kalanlar alanlara dönecek. Ciddi mücadele yapılıyor. Kışlaklarda kalan ve alanlara dönecek kahverengi kokarcayla kimyasal mücadele devam edecek."

Üreticilere "külleme hastalığı" uyarısı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de verim ve kalite için fındıkta hastalık ve zararlılarla mücadelenin aktif olarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bilgen, fındık tarım takvimine göre bu dönemde aktif olarak külleme hastalığıyla mücadelenin başlatılması gerektiğine işaret etti.

Enstitünün Bitki Sağlığı Bölümü Uzmanı Elif Kayakök de bahar döneminde fındık ağaçlarının yapraklarını açtığını hatırlattı.

Bu dönemde külleme hastalığının görülebileceğini dile getiren Kayakök, üreticilerin bu hastalığa karşı mücadeleye başlayabileceğini belirtti.

Kayakök, küllemenin öncelikle yaprak altında belirti verdiğini dile getirerek, "Daha sonra yaprağın üst yüzeyinde de kül serpilmiş gibi bir görüntü oluşuyor. Önceki dönemlerde külleme bu kadar sorun değildi üretici için ama 2013'ten beri zarar eşiği yüksek olan yeni bir külleme tipi mevcut. Bu nedenle üreticilerin zarar kaybı uğramama adına ilaçlamalarını düzenli olarak yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Mayıs ayında da bahçelerde ot temizliğinin yapılması gerektiğini ifade eden Kayakök, yabancı otların küllemeye etkisinin yanı sıra zararlı böceklere de konaklama sağlayabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticileri Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Tedesco’nun kader maçı Kazanamazsa ’’güle güle’’ denilecek Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
