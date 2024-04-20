Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesinde Üretime Geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesinde Üretime Geçildi

Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesinde Üretime Geçildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geliştirdiği Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretim aşamasına geçildi. DÜFAM Laboratuvarına kurulan model fabrika ile fındık üreticileri, hasat ettikleri fındıkları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilecekler. Model fabrikanın test çalışmaları tamamlandığında açılışı yapılacak.

20.04.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programınca finanse edilen Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretim aşamasına gelindi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geliştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programınca finanse edilen Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretime geçildi. Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Laboratuvarına kurulan model fabrika ile fındık üreticileri hasat etmiş oldukları fındıkları işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek.

Kurulan model fabrikayı yerinde inceleyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, model fabrika hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Model fabrikanın test çalışmalarını da inceleyen Erdoğan Bıyık, bu önemli projede Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. DÜFAM Laboratuvarına kurulan model fabrikanın bölgedeki üreticiler için örnek bir uygulama olacağını belirten Bıyık, "Dünyanın en önemli fındık üreticisi bölgelerinden biri olan Düzce'de bu özel uygulamayı oluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Model fabrikada kabuklu fındıktan ambalajlanmış son ürüne kadar olan aşamalar titizlikle yapılabiliyor. Bu uygulama ile üreticiler kendi işlerinin patronu olabilecek ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayabileceklerdir. Test çalışmaları tamamlandığında inşallah önümüzdeki günlerde model fabrikamızın açılışını da gerçekleştireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi, Düzce, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesinde Üretime Geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınmayı Destekliyor
    11:38 Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınmayı Destekliyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalayarak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi ekimi yaparak çiftçilere destek oldu.

  • Şırnak'ta Yer Fıstığı Üretimi Destekleniyor
    11:15 Şırnak'ta Yer Fıstığı Üretimi Destekleniyor

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlatılan 'Şırnak yer fıstığıyla şahlanıyor projesi' kapsamında çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı. Projede 30 yer fıstığı üreticisine 2 milyon 250 bin TL değerinde tohum verildi. Dağıtım töreninde konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, tohumların üreticilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.

  • Bursa'da İznik Gölü'nden avlanan gümüş balıkları yurt dışına gönderiliyor
    11:13 Bursa'da İznik Gölü'nden avlanan gümüş balıkları yurt dışına gönderiliyor

    Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde yapılan gümüş balıkçılığında avlanan balıklar, cips haline getirilerek Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına satılıyor. Gümüş balıkçılığı sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar ağlarını İznik Gölü'ne bırakmaya başladı. Balıkların öncelikli olarak Yunanistan'a ihraç edildiği ve burada cips haline getirilerek satıldığı belirtiliyor. Ancak İznik Gölü çevresinde soğuk hava depo yapılması halinde balıkların Türkiye'de işlenip paketlenebileceği ve yurt dışına gönderilebileceği ifade ediliyor.

  • Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 460 Engelliye İş Sağladı
    11:13 Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 460 Engelliye İş Sağladı

    Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı. İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren ESBİM, engelli bireylerin istihdam edilmesine katkı sağlıyor.

  • Mart 2024 Raporuna Göre Türkiye'de Kart Kullanım Detayları
    11:09 Mart 2024 Raporuna Göre Türkiye'de Kart Kullanım Detayları

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Mart 2024 raporuna göre, Türkiye'de kart kullanımı hızla artmaktadır. Rapor, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirildiğini ve toplam ödeme tutarının 1,2 trilyon TL'ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki toplam kart sayısı 406,7 milyona yükselmiştir. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar arasında da önemli artışlar yaşanmıştır. Kredi kartlarının sayısı yüzde 17, banka kartlarının sayısı yüzde 10 ve ön ödemeli kartların sayısı yüzde 23 artmıştır. Ayrıca, kartlı ödemelerde internetten yapılan işlemlerde yüzde 135 artış görülmüştür.

  • CHP Milletvekili: Çiftçiden alınan ürünler markette 4 katına satılıyor
    11:08 CHP Milletvekili: Çiftçiden alınan ürünler markette 4 katına satılıyor

    CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçiden alınan ürünlerin market raflarında 4 katına satıldığına dikkat çekerek, vatandaşların gıdaya erişiminin imkansız hale geldiğini belirtti. Başevirgen, üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki farkın 4 kat olduğunu ifade etti. Ayrıca, üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki uçurumun çiftçilerin ve tüketicilerin en büyük sorunu olduğunu vurguladı.

  • Merkez Bankası'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla
    11:08 Merkez Bankası'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla

    CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Merkez Bankası'nın 818.2 milyar liralık zararının, 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla olduğunu belirtti. Uzun, bu zararın Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu zararın 6 Şubat depremlerinde hesaplanan hasara eşit olduğunu söyledi. Uzun, Türkiye'nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini ve dar gelirli yurttaşların zor günler geçirdiğini vurguladı.

  • Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 460 Engelliye İş Sağladı
    11:05 Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 460 Engelliye İş Sağladı

    İşsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı. Engelli bireylerin özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda 30 kişi daha uygun kadrolarda işe alındı.

  • Malatya'da Turizm Haftası Etkinlikleri: Dünya Mutfakları Yemek Yarışması
    10:59 Malatya'da Turizm Haftası Etkinlikleri: Dünya Mutfakları Yemek Yarışması

    Malatya'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında 'Dünya Mutfakları Yemek Yarışması' düzenlendi. Yarışmanın sonuçları açıklandı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

  • Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Marble İzmir Fuarı'nda Denizli firmalarını ziyaret etti
    10:39 Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Marble İzmir Fuarı'nda Denizli firmalarını ziyaret etti

    Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Marble İzmir Fuarı'nda Denizli firmalarının standını ziyaret etti. Erdoğan, sektörün Türkiye ve bölge ihracatına büyük katkılar sağladığını belirtti.


11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
11:25 Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı Her gören aynı detaya takıldı Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
10:45 PSG maçı sonrası ortalık karıştı İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor
10:31 Baklavacıdan çıkarken görüntülendi İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali
10:14 Testten geçemeyen hapı yuttu Ukrayna’da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
06:14 Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
02:37 Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 11:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesinde Üretime Geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement