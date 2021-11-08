Üye Girişi
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı - Son Dakika

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

08.11.2021 09:40

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı Arazisi müsait üreticilere 'kivi dikin' tavsiyesinde bulundu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık ile geçimini sağlayan vatandaşlar, fiyatların düşük olduğu dönemlerde ise ek gelir olarak alternatif ürünlere yöneliyor.

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

Arazisi müsait üreticilere 'kivi dikin' tavsiyesinde bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık ile geçimini sağlayan vatandaşlar, fiyatların düşük olduğu dönemlerde ise ek gelir olarak alternatif ürünlere yöneliyor. Çamlıbel köyünde yaşayan Muammer Tepe de 17 yıl önce başladığı kivi yetiştiriciliğinde kazancını üç kat arttırdı.

Çamlıbel köyünde kivi yetiştiren Muammer Tepe, 17 yıl önce Tarım Müdürlüğü kontrolünde ilk kivi dikimini yaptığını söyledi. Kivinin meyve vermeye başladığını gördüğünde iyi bir ürün olduğunun farkına vardığını anlatan Muammer Tepe, "Kivinin hasadı Ekim ayı içinde başlamış bulunuyor. Arazimin bir bölümün yerinde kivi yetiştiriciliğini yapıyorum. Bir dönümle başladım, üç dönüme çıkardım. Dönümden 3 ton kivi alıyorum. Şu an 5 ton kivi var. 3 dönüm üzerinde 15 ton gelir elde ediyoruz. Kivinin talepleri olduğundan piyasada tüketmekten zorluk çekmiyoruz. Sezon geldiğinde Kasım ayında tüccarlar bize uğruyor, biz de satıyoruz. Talebe göre toptan ve piyasaya da verebiliyoruz. Kivi yetiştiriciliği bu toprakları iyi sevdi. Biz bu kiviyi fındığa alternatif olarak dikmiştik ve fındıktan daha iyi getirisi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Alaplı'nın iklim özellikleri dolayısıyla fındık yerine kivinin gelirinden de memnun kaldıklarını belirten Muammer Tepe "Bu bölgede Karadeniz iklimi hakim olduğu için Ziraat Odası tavsiye üzerine o zaman kivi diktik. Ekim ayı hasat zamanı dönemlerinde 3 dönüm üzerinden 15 tondan yaklaşık 100 bin lira bir gelirimiz oluyor. Alternatif olarak kivinin fındıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fındıktan yılda bir kez ürün alıyoruz ve diğer aylarda fındıkla pek fazla ilgilenmiyoruz ama kivi öyle değil. Yılın her ayı bakım istiyor ancak iyi de bir gelir elde edilebiliyor" dedi.

"Fındıktan sonra en karlı ürün"

Alaplı'da yaklaşık Kasım ayında bin ton kivi üretildiğini aktaran Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu; "Kivi, fındıktan sonra gelen en karlı ürün. Çünkü üreticiler, kivide bir dönümden 3-5 ton arası kadar ürün toplayabiliyor. Ayrıca işçi maliyeti de daha düşük. Özellikle kasım ayında hasat edilen kivi sayesinde fındığın düşük fiyatlarda olması halinde üreticimiz nefes almış oluyor " dedi.

Alaplı'nın kivisinin, piyasada arz talep olduğunu söyleyen Türkoğlu, 90 gram üzeri kivilerin yaklaşık 1 liradan satıldığını hatırlatıp, arazisi müsait üreticilere 'kivi dikin' tavsiyesinde bulundu.

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı
Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

Zonguldak, Fındık, Ekim, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı 09:54 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu 09:37 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı 08:30 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor 07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı 23:25 EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı

Son Dakika Haberleri
10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi
09:59 Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
09:51 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
09:36 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu
09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
09:29 Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu
09:17 Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Kasım 2021 altın fiyatları!
09:17 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular
09:13 Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı         
10:00
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:52
Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı         
09:35
Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu         
09:29
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti         
08:22
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement