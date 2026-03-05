ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ardından Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor.

"SADECE ASKERİ SAVUNMA İLE İLGİLİ OLACAK"

Savunma Bakanı Antti Hakkanen, başkent Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonucu dünyada güvenlik durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

Finlandiya'da 1980'den bu yana nükleer silah yasağı bulunduğunu hatırlatan Hakkanen, "Bu yasağı gevşeterek Finlandiya'ya nükleer silah ithalatına izin vermeyi planlıyoruz. Ancak bu durum sadece Finlandiya'nın askeri savunma durumu ile ilgili olacak. Başka nedenlerle Finlandiya'ya nükleer silah getirilmesi yasak olmaya devam edecek." dedi.

Hakkanen, nükleer silahların ülkeye nasıl getirileceğine ilişkin bilgi vermezken "Finlandiya'nın amacı nükleeri kalıcı bir şekilde ülkede barındırmak değildir." diye konuştu.

Antti Hakkanen

MUHALEFET PARTİLERİ KARŞI ÇIKTI

Bu arada, Finlandiya'daki muhalefet partileri nükleer silah ithalatına ilişkin atılacak adımlara karşı olduklarını belirtti. Ülkede yayın yapan YLE haber ajansı ise hükümetin nükleer silah planlamasını meclis üyeleriyle görüşerek yaz aylarında yasal değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.