Finlandiya ve Türkiye Arasındaki Ticaret Hedefi 5 Milyar Euro

Ekonomi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Finlandiya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son yıllarda giderek arttığını belirterek, "İkili ticaret hacmi şu anda 2,7 milyar avroya ulaştı ve mümkün olan en kısa sürede 5 milyar avroya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Valtonen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki dostluğun 100 yıllık bir geçmişe dayandığını ve Avrupa'nın ya da bölgenin tarihine bakıldığında bunun gerçekten kayda değer olduğunu söyledi.

Türkiye ve Finlandiya'nın iyi müttefik ve çok yakın partner iki ülke olduğuna işaret eden Valtonen, "İki ülkenin bağımsızlık mücadelesi gibi benzer bir tarihi geçmişi de var. Dolayısıyla coğrafi olarak biraz daha uzakta olsak da paylaştığımız çok şey var. Açıkçası Finlandiya, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Valtonen, ekonomik alanda yapılabilecekler için ticaret koşullarının iyileştirilmesi ve Gümrük Birliğinin reforme edilmesinin önemine işaret ederek, "Türk ve Finlandiyalı şirketlerin inovasyon, ticaret, hizmet sektörlerinde yapabileceği çok şey var,. Ancak asıl önemli olan geleceğe yatırım yapmaktır. İşte bu noktada her iki tarafta da büyük bir potansiyel görüyoruz." diye konuştu.

Finlandiya'nın yıllar boyunca Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü bir savunucusu olduğunu anımsatan Valtonen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkelerin üyeliğe ulaşmak için geçmesi gereken tüm reformları gerçekleştirmek için her zaman bir yolu vardır. Avrupa'da ve Orta Doğu'da savaşların yaşandığı bu dönemde, jeostratejik bakış açısını da göz önünde bulundurmanın tam zamanı olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda da Türkiye fevkalade önemli bir ortak ve gelecekte bir AB üyesi olarak değer veriyoruz."

Valtonen, Finlandiya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son yıllarda giderek arttığını belirterek, şu anda 2,7 milyar avroya ulaştığını ve mümkün olan en kısa sürede 5 milyar avroya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Finlandiya'nın iş dünyası ve yatırımcılarından Türkiye'ye ilgi var"

Finlandiya'nın iş dünyası ve yatırımcılarından Türkiye'ye ilgi olduğunu belirten Valtonen, "Türk dostlarımızı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecek olan Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush'a davet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Valtonen, Slush etkinliğinin küçük veya büyük şirketlerin inovasyonlarını sunmak için harika bir ortam olduğunu ifade ederek, "Slush, dünyanın dört bir yanındaki tüm yatırımcılar orada olacak ve fikirlerinizi ileriye taşıyacak en iyi ortakları bulabileceğiniz bir ortam olacak." dedi.

"Finlandiyalı şirketlerin sayısının yıllar içinde büyük ölçüde artmasını bekliyoruz"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye'de bulunan Finlandiyalı şirketlerin sayısının yıllar içinde büyük ölçüde artmasını beklediklerini aktararak, bunun için çok çabaladıklarını, görüştüğü tüm şirketlerin memnun olduğunu ve büyümek istediklerini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirdikleri Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilere, Orta Doğu'daki gelişmelere, Rusya- Ukrayna Savaşı'na odaklandıklarına değinen Valtonen, "Elbette desteklediğimiz Türkiye'nin AB'ye üyelik yolu ve bunun nasıl ilerletileceği gibi konulara da odaklandık." diye konuştu.