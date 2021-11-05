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Fırıncılardan ekmeğe zam kararı - Son Dakika

Fırıncılardan ekmeğe zam kararı

05.11.2021 23:08
Fırıncılardan ekmeğe zam kararı

Fırıncılardan ekmeğe zam kararı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için bir karar aldık" Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte makul bir fiyat artışı olduğunu belirterek, "Ülke...

Fırıncılardan ekmeğe zam kararı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı:

"Ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için bir karar aldık"

ANKARA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte makul bir fiyat artışı olduğunu belirterek, "Ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için bir karar aldık" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, federasyon genel merkezinde ekmeğin kilogram fiyatında artışa gidileceğini duyurdu. Ekmeğin ham maddesindeki fiyat artışları ve işletme giderlerinin artması ile ekmeğin kilogramında fiyat artışına gidileceğini belirten Balcı, "Son yıl içerisinde gerek dünyada gerekse Türkiye'deki fiyat artışlarından fırıncı esnafı da olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. Özellikle altıncı ayda yükseliş gösteren girdilerimizdeki maliyet artışları üzerine federasyon olarak ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz çalışmalarda Türkiye genelinde 2017 yılında 250 gram ekmeğin 1,25 lira olduğunu düşünecek olursak kilogramı 5 lira oluyor. Dolayısıyla 2018 yılında 260 gram ekmek 1,5 lira, 2019 yılında 240 gram ekmek 1,5 lira ve en son 2021 yılında 200 gram ekmeğin 2 lira olduğunu baz aldığımızda 2017 yılından bugüne kadar ekmekteki fiyat artışının yüzde 100 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Makul bir fiyat artışı. Fiyat artışını gerçekleştirirken tüketici olan halkın alım gücünü her zaman göz önünde bulunduruyoruz" diye konuştu.

"Ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için bir karar aldık"

Ülke genelinde ekmeğin kilo fiyatının artacağını vurgulayan Balcı, "Fırıncı esnafının nefes alabilmesi için ve bu artışın tüketici halkı göz önüne alarak ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için bir karar aldık. İki gün önce yaptığımız toplantıda da bunu oda başkanları ile paylaştık. Bu değerler ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim un fiyatlarına Tarım Bakanlığının 2002 yılından bugüne kadar yapmış olduğu her müdahalede bir netice alınmıştır. Maalesef ekim ayında yapılan buğday satışında un fiyatlarında bir durulma yerine yükselme meydana gelmiştir. Bizim temennimiz un fiyatlarının belli bir noktada durması gerekiyor" dedi.

"Türkiye'de ekmeğin fiyatı yüzde 100 artarken, un yüzde 270 oranında arttı"

Ekmekteki artışın bugüne kadar halkı mağdur edecek bir artış olmadığı gerçeğini yansıttığını söyleyen Balcı, "Gerek işletme girdilerimiz gerekse ekmeğin ham maddesini oluşturan un fiyatlarındaki artışlara bakacak olursak, 2017 yılında unun bir çuvalının 66,5 lira olduğunu görüyoruz. Yine 2018 yılında 70 lira, 2019'da 94 lira, 2020 yılında 138 lira ve 2021 yılında ise 220 ile 240 lira arasında olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlar ise unda yüzde 270'lik bir fiyat artışının meydana geldiğini gösteriyor. Beş yılda Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 100 artış gösterirken, ekmeğin ham maddesi olan unun yüzde 270 arttığını görmekteyiz. Yine mayaya baktığımızda 2017 yılında bir koli 40 lirayken, 2021 yılında 110 lira. Mayadaki fiyat artışı ise yüzde 300'dür. İşletme giderlerine bakacak olursak 2017 yılında bir çuval unda 89 lira işletme gideri meydana gelmişken, 2021 yılında 170 lira olması ile yüzde 201 fiyat artışını meydana getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Fırıncılardan ekmeğe zam kararı
Fırıncılardan ekmeğe zam kararı
Fırıncılardan ekmeğe zam kararı
Fırıncılardan ekmeğe zam kararı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Hamster Coin, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırıncılardan ekmeğe zam kararı - Son Dakika Ekonomi


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