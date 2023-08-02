Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Düşürdü

02.08.2023 01:07

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu 'AAA' dan 'AA+' ya düşürdü. Fitch, ABD'nin mali bozulma, yüksek borç yükü ve yönetişim erozyonu gibi faktörler nedeniyle notunu düşürdüğünü açıkladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Fitch'in kararına katılmadığını belirtti ve ABD ekonomisinin hızlı toparlanma yaşadığını vurguladı.

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD'nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükümet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedildi. Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürdüğü, görünümü negatif izlemeden durağana çevirdiği bildirildi.

ABD'DEN KARARA TEPKİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Fitch'in kararına kesinlikle katılmadığını belirtti. Söz konusu kararın "keyfi ve güncel olmayan verilere dayandığını" öne süren Yellen, Fitch'in kararını dayandırdığı göstergelerin birçoğunda ABD'nin kaydettiği ilerlemeye rağmen kuruluşun not değişikliğini şimdi açıkladığını bildirdi.

"KARAR DÜNYANIN BİLDİKLERİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Yellen, "Fitch'in kararı Amerikalıların, yatırımcıların ve dünyanın dört bir yanındaki insanların halihazırda bildiklerini değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

Son birkaç yılda ABD ekonomisinin hızlı bir ekonomik toparlanma yaşadığını işaret eden Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu, enflasyon geçen yazdan bu yana önemli ölçüde düştüğünü ve ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini anımsattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Fitch Ratings, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor
10:27 Güne yatay seyirle başlayan dolar 26,97'den işlem görüyor
10:11 Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar eleştirilere neden oldu
10:06 Tuvaletten paylaşım yapan Zeynep Bastık hayranlarını çileden çıkardı
09:57 Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam
09:53 Oto gaza kallavi zam! Fiyat 16 lirayı aştı
09:27 İstanbul Şile'de tespit edilen top mermileri imha edildi
09:25 Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi! Sular 30 metreye kadar yükseldi, işte o anlar
09:22 Son Dakika: Plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseldi.
09:18 Son Dakika: Plastik poşetlerin ücreti 38,5 kuruş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 10:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fitch Ratings, ABD'nin Kredi Notunu Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement