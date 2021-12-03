Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,9 ile lokanta ve otellerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,51, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,1 ile lokanta ve oteller oldu.

Kasımda aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,9 ile lokanta ve otellerde, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde, yüzde 25,14 ile ev eşyasında görüldü.

Kasım 2020'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.

Kasımda, endekste kapsanan 415 maddeden 34'ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36'sının ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: