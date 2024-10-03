Flying Tiger, Türkiye'de İlk Mağazasını Açtı

Ekonomi

Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Türkiye'deki ilk mağazasını İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi'nde açtı.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip, 37 ülkede faaliyet gösteren marka, Türkiye'deki tüketicilere yaratıcı ve uygun fiyatlı çözümler sunmayı hedefliyor. Ev dekorasyonundan mutfak gereçlerine, oyuncaktan kırtasiye ürünlerine kadar uzanan ürün çeşitliliği ile dikkati çeken mağaza, her yaş grubuna hitap eden sıra dışı tasarımlarıyla biliniyor.

Flying Tiger Copenhagen, 2024 sonuna kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da 10 mağaza açmayı planlıyor. Şirket, ilerleyen yıllarda Türkiye genelinde 100'den fazla mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

"Herkes için çok uygun fiyatlı olmaya devam etmek önemli"

Flying Tiger Copenhagen Üst Yöneticisi (CEO) Martin Jermiin,, mağaza açılışının ardından AA muhabirinin yaptığı açıklamada, şirketin büyüme stratejisini Avrupa çapında sahip olduğu yaklaşık 1000 mağazalık güçlü mirasına dayandırdığını belirterek, takip eden beş yıl içinde büyüme potansiyeli gördükleri uluslararası pazarlarda 1000 mağaza daha açmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin konumu itibarıyla şirketin Avrupa dışındaki en büyük pazarı olacağını vurgulayan Jermiin, "Öncelikle burada olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'de en çok heyecanlandığımız şey, buranın dinamik, enerjik ve genç bir pazar olması. Bu, markamızın kimliğiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. O yüzden fark yaratmak için yapacağımız şey, kendimiz olmaya devam etmek. Umuyoruz ki Türk tüketicileri de bizi bu şekilde görür." dedi.

Jermiin, ürünlerinin genel olarak küresel seçkilerden oluşacağını, Danimarka mirasını ve hissiyatını yansıtacağını kaydederek, gelecekte Türkiye'de de ramazan gibi özel günlere özgü temaları müşterilere sunmayı planladıklarını belirtti.

Ürünlerin fiyatlandırmasında temel odak noktalarının erişilebilirlik olduğunu, fiyatların şirketin diğer mağazalarıyla yaklaşık aynı olacağını belirten Jermiin, şunları söyledi:

"Her bağlamda uygun fiyatlı olmamız gerektiğini görüyoruz. Biz, uygun fiyatlı bir seçenek olmayı sürdürmek istiyoruz. Yani ekonomik durum aileler için zor olsa bile insanlar hayatlarına biraz eğlence, güzel tasarım ve sürdürülebilirlik katmak istediklerinde bize gelebileceklerini bilmeliler. Bu nedenle, herkes için çok uygun fiyatlı olmaya devam etmek, Flying Tiger'ın eğlencesini ve farklılığını ekonomik zorluklar yaşanan zamanlarda bile herkese ulaştırmak bizim için önemli."

Jermiin, halihazırda Karaca ile varılan anlaşma kapsamında Türkiye'de beş yıl içinde 110 mağaza açmayı planladıklarını ancak bu yılın sonuna kadar yapılacak değerlendirmeler sonucunda bu sürecin hızlandırılabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Başlangıç planı, beş yıl içinde 110 mağaza açmak. Çoğu şehre gitmeyi planlıyoruz. Bugün gördüğümüz ilgi eşi benzeri olmayan bir şey. Bu, Türk tüketicisinin enerjisini ve Karaca ile olan ortaklığımızın gücünü gösteriyor. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Büyük bir kalabalık bekliyorduk ama Karaca'nın bizimle birlikte burada yaptığı her şeyde olduğu gibi beklentilerimizin çok ötesine geçti."

Flying Tiger Copenhagen Türkiye Ülke Müdürü Sami Hotak da Flying Tiger Copenhagen markasının Türkiye pazarına girişi için son bir yıldır hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Hotak, yaklaşık bir senedir bugün için hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün bizle olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım bundan sonraki açılışlarımızda hep bu kadar yüksek heyecanlı olur. Bugün Kanyon mağazamızı, yarın Galataport İstanbul mağazamızı açacağız. Daha sonra da bu ayın sonuna kadar Ankara'da bir mağaza açacağız ve İstanbul'da bir mağaza daha açacağız. Yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 10 mağaza açmayı planlıyoruz."

"Daha sonra ramazan koleksiyonu gelecek"

Flying Tiger'ın en önemli özelliğinin, her ay yaklaşık stokunun 3'te 1'inin değişmesi olduğuna dikkati çeken Hotak, "Bu ürün çeşitlerinin içinde şu an Cadılar Bayramı var, önümüzdeki hafta itibarıyla yılbaşı ürünleri gelecek. Daha sonra da kendini yenile, sağlıklı yaşam, sevgililer günü, outdoor ürünleri gibi yılda yaklaşık 16 sezon var." diye konuştu.

Hotak, Flying Tiger'ın global mağazasındaki müşteri deneyimini Türkiye'ye taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Bu nedenle biz de global ile eş zamanlı aynı gün bütün mağazalarımızı birlikte yeni ürünleri mağazada sergileyeceğiz. Ama bazı marketlere özel değişiklikler var. Mesela ilk defa bizimle beraber ve bize yakın Müslüman coğrafyalarında bu sene ramazan ile ilgili bir koleksiyonları var." ifadelerini kullandı.

Şirketin Türkiye'ye özel başka özel ürünler de geliştireceğini kaydeden Hotak, "Mesela Flying Tiger'ın bez çantaları çok ünlü ve bunun koleksiyonlarını yapanlar var. Biz de ilk mağazamızla beraber Türkiye, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa şehirlerine, ilk mağaza açacağımız şehirlere hemen o şehirleri ifade eden isimlerle beraber çantalar yaptırdık. Daha sonra ramazan koleksiyonu gelecek. Her geçen gün Türkiye pazarı büyüdükçe Türkiye'ye özel bu tarz ürünler geliştirilecek." dedi.

Hotak, şunları kaydetti:

"Karaca grup olarak bu iş birliklerini sadece ticari kaygılarla değil aynı zamanda ciddi bir deneyim ve öğrenim kazanımı olarak görüyoruz. Karaca'da uluslararası pazarlara girmeye başladı ve yeni pazarlarda Avrupa başta olmak üzere mağazalar açıyor. Bunu karşılıklı hem Copenhagen'a hem bize çok iyi bir fırsat olarak görüyoruz ve büyük bir deneyim aktarımı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun umarım her iki ülke için, her iki şirket için güzelliklere, hayırlara vesile olmasını dilerim."