Frankfurt Havalimanı Yolcu Sayısı Hedefin Altında Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Frankfurt Havalimanı Yolcu Sayısı Hedefin Altında Kaldı

Frankfurt Havalimanı, 2023'te 61,6 milyon yolcu ağırladı, hedefin yüzde 12,7 altında kaldı.

16.01.2025 13:46
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Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı, geçen yıl 61,6 milyon yolcuyla Kovid-19 öncesi kırdığı rekorun yüzde 12,7 altında kaldı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, 2024'e ilişkin ziyaretçi rakamlarını internet sitesinde açıkladı. Buna göre, havalimanının geçen yıl ağırladığı yolcu sayısı 2023'e göre yüzde 3,7 artarak 61,6 milyona ulaştı.

Bu rakamın Kovid-19 salgını öncesi 2019'a kıyasla yüzde 12,7 daha az olması dikkati çekti. Havalimanı yöneltimi geçen yılın başında 65 milyon yolcu hedefliyordu.

Frankfurt Havalimanı, 2019'da ağırladığı 70 milyonu aşkın yolcuyla rekor kırmıştı.

Analistler, Frankfurt Havalimanı'nın, 2020'de seyahatlerin zaman zaman tamamen iptal edilmesine neden olan Kovid-19 salgınının etkisinden hala kurtulamadığını belirtti.

Geçen yıl orta mesafeli rotalarda Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi destinasyonlar fazla rağbet görürken, uzun mesafeli rotalarda Kuzey Amerika popülerliğini korudu, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya olan ilgi de arttı.

Havalimanın kargo hacmi yüzde 6,2 artarak 2,1 milyon tona ulaştı.

Bu arada, havalimanının aralık ayında ağırladığı yolcu sayısı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 4,5 milyona geriledi. Kargo hacmi ise yüzde 1,2 düştü.

Fraport'un uluslararası portföyündeki Antalya Havalimanı ise geçen yıl yüzde 6,5 artışla 38 milyon yolcu ağırladı.

Alman devletinin yüksek vergilerini eleştirdi

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çok sayıda uçuş bağlantısıyla Frankfurt Havalimanı'nın Alman ekonomisi için önemini belirterek, Almanya'daki hava trafiği üzerindeki yüksek vergileri eleştirdi.

Devlet kaynaklı yer maliyetlerinde keskin artış yaşandığını ve bunun olumsuz sonuçları olacağını ifade eden Schulte, "Havayolları, devlet tarafından uygulanan ücretlerin daha düşük olduğu yerlere yatırım yapıyor ve biz de Frankfurt'ta bu etkiyi hissediyoruz. Almanya dışındaki Grup havalimanlarımız çok daha iyi durumda. Çoğu Frankfurt'tan daha hızlı büyüyor ve hatta birçoğu yeni yolcu rekorları kırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Frankfurt Havalimanı Yolcu Sayısı Hedefin Altında Kaldı - Son Dakika

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