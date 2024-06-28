Fransa'da erken seçim endişeleriyle tahvil faizi yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Fransa'da erken seçim endişeleriyle tahvil faizi yükseldi

Fransa'da erken seçim kararı sonrası sağcı hükümetin kurulma ihtimali ve aşırı sağın yükselişi, yatırımcıları endişelendirerek Fransız tahvil piyasalarında satış baskısı yarattı. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, 2012 Avro Krizi'nden bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,26'ya yükseldi. Aşırı sağın seçimde yükselmesi ve sağcı hükümetin kurulması olasılığı, Avrupa devlet tahvillerini olumsuz etkilerken Fransız borsası da düşüş yaşadı.

28.06.2024 16:31
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Fransa'da erken seçimin ardından sağcı hükümetin kurulma ihtimali, yatırımcıları endişelendirirken Fransız tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla tahvil faizi 2012 Avro Krizi'nden bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3,26'ya yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz için erken seçim kararını duyurdu.

Avrupa'da aşırı sağın seçimde yükselmesi ve bölgenin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da erken seçimin ardından sağcı hükümetin kurulması olasılığı, Avrupa devlet tahvillerini olumsuz etkilerken yatırımcılar, ağırlıklı olarak Fransız tahvillerini satmaya devam ediyor.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, AP seçimlerinin ardından 25 baz puan artarak yüzde 3,26'ya çıktı. Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark, 84 baz puanla Eylül 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransız borsası da 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimde aşırı sağın olası başarısına yönelik endişelerle düşüşünü sürdürüyor.

Erken seçim kararının ardından Fransa'da düşen CAC 40 endeksinin son 3 gündür yüzde 5'ten fazla değer kaybetmesi dikkati çekti.

Analistler, 30 Haziran'da düzenlenecek, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılacak oylama sonucunda sağ popülistlerin Fransa'da çoğunluğu kazanması halinde Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çatışma riskinin artacağını belirterek, borç krizinin pek olası olmadığını ifade etti.

Fransa'da aşırı sağ partilerin seçimi kazanması halinde seçim vaatlerinin hayata geçirilebileceği, bunun ulusal bütçeyi daha istikrarsız hale getirebileceği ve finansal piyasalarda türbülans yaşanabileceği endişesine yol açtığı bildirildi.

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'da erken seçim endişeleriyle tahvil faizi yükseldi - Son Dakika

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