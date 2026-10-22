Fransa protestoları ve petrol fiyatları Avrupa borsalarını düşürdü, Stoxx %1,05 indi

Avrupa borsaları, Fransa'da devam eden protestolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 değer kaybıyla 637,74 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,54 düşüşle 48.383,66 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07 azalarak 25.371,75 puandan ve İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 10.725,03 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,39 değer kaybederek 7.811,26 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40'ta yüzde 0,062 düşüşle 1,123 seviyesinden işlem gördü.

Fransa'da şiddetlenen protestolar ve petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa borsalarına negatif yansıyor.

Fransa'da bütçe belirsizliği ve protestolar nedeniyle tahvil piyasalarında sert hareketlilik görülürken, ülkenin borçlanma risk primi Avro Bölgesi borç krizi dönemindeki seviyelere ulaştı. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 5,142 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 4'e yakın yükselerek 112 doları aştı.

İnternet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığına karşı dünya genelinde yeni önlemlerin devreye alınmasının ardından, bilişim, teknoloji ve kıymetli metal şirketlerinin hisselerinde sert kayıplar görüldü.