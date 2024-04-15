Fransa Tarım Birliği Club Demeter Heyeti TOBB\'u Ziyaret Etti

Fransa merkezli tarım birliği Club Demeter üyelerinden oluşan heyet, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ziyarette bulundu.
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Clup Demeter heyetini, TOBB Kabul Salonu'nda ağırladı.
Burada yaptığı konuşmada TOBB'un Türkiye-Fransa ilişkilerine büyük önem verdiğine işaret eden Yavuz, iş dünyası olarak ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.
Yavuz, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik işleri, üçüncü ülkelerde işbirliği ile enerji ve AB Yeşil Mutabakat konularının ülkeler arasındaki ortak ilgi alanları olduğunu dile getirerek, tarım alanında da ciddi potansiyel olduğunu aktardı.
Türkiye'nin yaklaşık 190 ülkeye 30 milyar avro civarında tarımsal ürün ihraç ettiğini vurgulayan Yavuz, "Fransa'nın AB içindeki tarım gücünü hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye-Fransa ilişkilerinde tarım sektörünün ciddi bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Gümrük Birliği kapsamına tarım da dahil edilecek. Bu konuda sizin de desteğiniz çok önemli. Çünkü Türkiye-AB ilişkileri konusunda da Fransa her zaman belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Club Demeter Başkanı Jean-François Isambert de Club Demeter'in,tarım sektörü ve sanayisindeki belirleyici aktörleri bir araya getiren bir topluluk olduğunu belirterek, tarım konusunda gelişme gösteren alanları izlemeye devam ettiklerini söyledi.
Türkiye'de ticari bir amaçla bulunmadıklarına işaret eden Isambert, iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
Isambert, Ankara'nın ardından Adana ve İstanbul'da da temaslarda bulunacaklarını bildirdi.
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