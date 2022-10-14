Futbolcular zeytin hasadına katıldı

Ayvalıkgücü Belediyespor, futbol ve voleybol takımlarıyla birlikte bir zeytinliğe girerek yılın ilk hasadını yaptı.

Ayvalıkgücü Belediyespor'un sosyal farkındalık çalışmalarından biri daha hayata geçirildi. Bu çerçevede kırmızı-beyazlı oyuncular, voleybolcular, teknik kadro ve kulüp yöneticileri bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytinin, zeytinyağına dönüşmesine ait serüvenine katkı verdi.

Gerçekleşen hasada; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de katılarak destek verirken, Halil Sucu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen hasatta; Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, Mehmet Cavlı, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ve kırmızı-beyazlı başarılı futbolcular ve voleybolcular hazır bulundu.

Keyifli bir köy kahvaltısıyla başlayan etkinlik daha sonra tüm ekibin zeytin tarlasına geçerek hasat yapmasıyla devam etti.

Ayvalıkgücü Belediyesporlu sporcular topladıkları zeytinleri Sucu Ailesi'nin fabrikasına getirerek, zeytinin zeytinyağına dönüşümünü merakla izledi.

Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Ayvalıkgücü futbol voleybol takımı ve tüm teknik ekibinin katıldığı ilk hasatı yaptık. Zeytin topladık. Topladığımız zeytinleri fabrikada sıktık ve daha sonra da taze yağlarımızı aldık. Bizler için çok güzel ve keyifli bir gündü. Ayvalıkgücü için sosyal bir projeye ortak olmak ve zeytini yerinde öğrenmek gerçekten keyif vericiydi. Dededen toruna bir kuşak olan ve Ayvalık'ımızın yetiştirmiş olduğu başarılı ve hayırsever işadamı Halil Sucu kardeşimizin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu duygularla, tüm üreticilerimize kazasız belasız bir zeytin sezonu geçirmesini diliyorum. Bu vesile ile kulübümüzün eski yöneticisi ve Ayvalık'ımızın sevilen ismi merhum Ahmet Sucu ağabeyimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

"Sporcularımız bu kez yeteneklerini parkede ya da yeşil sahalarda değil, zeytin tarlasında gösterdiler"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yaptığı açıklamada, "Ayvalikgücü Belediyespor'umuzun futbolcularıyla, kadın voleybol takımı sporcuları, teknik ekipleri ve yöneticileri ile birlikte hasat etkinliğine katıldık. Sporcularımız bu kez yeteneklerini parkede yada yeşil sahalarda değil, zeytin tarlasında gösterdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR