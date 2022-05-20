G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek - Son Dakika
Üye Girişi

G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek

20.05.2022 17:57
G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Ukrayna için bu yıl 19,8 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını, gerekirse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Ukrayna için bu yıl 19,8 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını, gerekirse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak açıklamada bulundu.

G7'nin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın finansman açığının kapatılmasına ve Ukrayna halkına temel hizmetlerin sunulmasının devam edilmesine yardımcı olmak için bu yıl 19,8 milyar dolarlık bütçe desteğin harekete geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Özellikle Avrupa Komisyonu'nun 9 milyar avroya kadar ek makro-finansal yardım önerisi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla finansman sağlanması konusunda G7 ve uluslararası finans kuruluşları arasında devam eden çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla Ukrayna devlet işletmelerine ve özel sektöre planlı ek desteğin de 3,4 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen açıklamada, savaş süresince ve sonrasında Ukrayna'nın yanında olmaya devam edileceği ve gerektiğinde daha fazlasının yapılması için hazır olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşın yarattığı zorluklar karşısında makroekonomik istikrarını korumak için Ukrayna ile yakın bir şekilde çalışıldığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Fermantasyon sürecinden geçirerek 'Siyah sarımsak' elde etti! Kilosunu 2 bin eurodan satıyor Fermantasyon sürecinden geçirerek 'Siyah sarımsak' elde etti! Kilosunu 2 bin eurodan satıyor Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, Japonya, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement