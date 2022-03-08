GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, beraberinde 15.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve beraberinde ki heyet; Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. GAGİAD Başkan Yardımcıları Yiğitcan Konukoğlu, Mehmet Akcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Metin Tepe, Halit Güleç, Yunus Kara, Mert Bülent Güllüoğlu ve Necip İbrahim Teymur'un katılım sağladığı toplantıda; iş dünyası mevcut durumu ve yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyarette, derneğin kuruluşu, amacı ve faaliyetleri hakkında Vali Gül'e bilgi veren GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "GAGİAD olarak, dün olduğu gibi bugün de şehrimizin değerlerine sahip çıkıp, üzerimize düşen vazifeyi tamamlama gayret içerisindeyiz. Elimizden geldiği kadar ortak istişare ile birlik ve beraberliğimiz daimi olarak devam edecektir. Gaziantep'in en büyük şansı şehrimizin ortak akılla idare edilmesidir. Tüm çalışmalarımız ve çabamız; sanayi, gastronomi, turizm ve kültür şehri olan Gaziantep'e katma değer katmaktır. Bu payda da bizlere göstermiş olduğunuz kıymetli destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile Vali Davut Gül ise; "Yaşadığı şehir için içinde bulunduğu topluma değer katan GAGİAD,Sivil Toplum Kuruluşları için güzel bir örnek teşkil ediyor. Bilindiği üzere hem şehrimizi hem bölgemizi hem de ülkemizi kalkındırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu kapsamda Gaziantep'e geldiğimden bu yana GAGİAD'ın yapmış olduğu çalışmalarını destekliyor, şehrine gönül vermiş genç iş insanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'in Gaziantep Valisi Davut Gül adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - GAZİANTEP