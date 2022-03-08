GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret

08.03.2022 14:27
GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, beraberinde 15.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, beraberinde 15.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve beraberinde ki heyet; Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. GAGİAD Başkan Yardımcıları Yiğitcan Konukoğlu, Mehmet Akcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Metin Tepe, Halit Güleç, Yunus Kara, Mert Bülent Güllüoğlu ve Necip İbrahim Teymur'un katılım sağladığı toplantıda; iş dünyası mevcut durumu ve yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyarette, derneğin kuruluşu, amacı ve faaliyetleri hakkında Vali Gül'e bilgi veren GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, "GAGİAD olarak, dün olduğu gibi bugün de şehrimizin değerlerine sahip çıkıp, üzerimize düşen vazifeyi tamamlama gayret içerisindeyiz. Elimizden geldiği kadar ortak istişare ile birlik ve beraberliğimiz daimi olarak devam edecektir. Gaziantep'in en büyük şansı şehrimizin ortak akılla idare edilmesidir. Tüm çalışmalarımız ve çabamız; sanayi, gastronomi, turizm ve kültür şehri olan Gaziantep'e katma değer katmaktır. Bu payda da bizlere göstermiş olduğunuz kıymetli destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile Vali Davut Gül ise; "Yaşadığı şehir için içinde bulunduğu topluma değer katan GAGİAD,Sivil Toplum Kuruluşları için güzel bir örnek teşkil ediyor. Bilindiği üzere hem şehrimizi hem bölgemizi hem de ülkemizi kalkındırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu kapsamda Gaziantep'e geldiğimden bu yana GAGİAD'ın yapmış olduğu çalışmalarını destekliyor, şehrine gönül vermiş genç iş insanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'in Gaziantep Valisi Davut Gül adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - GAZİANTEP

GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret

YORUMLAR
500
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı Son dakika haberleri: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı Son dakika haberleri: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

Metin Tepe, Güllüoğlu, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement