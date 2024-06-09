GAİB Üyesi 70 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GAİB Üyesi 70 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesine Girdi

GAİB Üyesi 70 Firma Türkiye\'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesine Girdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi 70 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) hazırladığı ve 2023 yılının değerlendirildiği 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesine girdi. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'ten 59, Kahramanmaraş'tan 7 ve Mardin'den 4 firmanın listede yer aldığını belirtti. Kileci, firmaların zorlu süreçlerin yaşandığı 2023'te önemli rakamdaki ihracata ulaşmalarının kıymetli olduğunu vurgulayarak, bölge ihracatçılarını kutladı ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

09.06.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi 70 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) hazırladığı ve 2023 yılının değerlendirildiği "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesine girdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, GAİB'e bağlı Gaziantep'ten 59, Kahramanmaraş'tan 7 ve Mardin'den 4 firmanın "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer aldığını belirtti.

Başarılarından dolayı söz konusu ihracatçıları tebrik eden Kileci, firmaların, zorlu süreçlerin yaşandığı 2023'te önemli rakamdaki ihracata ulaşmalarının kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep'in 59 firmayla listede 5'inci il konumunda olduğunu aktaran Kileci, şunları kaydetti:

" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11,7 milyar dolar, Gaziantep'ten 10,1 milyar dolarlık ihracatın kayda alındığı 2023 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Bugün bu rakamlara ulaştığımızı görmek bizler için umut vadediyor. Bizleri onurlandıran bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. GAİB olarak her zaman olduğu gibi var gücüyle çalışan tüm ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2023'te gösterdiğimiz başarıyı 2024'te de devam ettirmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Türkiye, Mardin, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAİB Üyesi 70 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: GAİB Üyesi 70 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement