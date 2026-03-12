Gana'dan Yeni LPG Tankeri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana'dan Yeni LPG Tankeri

Gana\'dan Yeni LPG Tankeri
12.03.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mahama, Güney Kore'de hizmete alınan LPG tankerinin enerji güvenliğini artıracağını belirtti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Güney Kore'de "MT Asharami Ghana" adlı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tankerini hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Mahama'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Güney Kore'de hizmete alınan LPG tankerinin açılışı töreninde konuştu.

Mahama, hizmete alınan LPG tankerini, küresel ve bölgesel enerji lojistiği açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Söz konusu girişimin yalnızca bir geminin hizmete alınması olmadığını belirten Mahama, bunun küresel LPG tedarik zincirini destekleyen altyapının güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Mahama, enerjiye erişim ve daha temiz enerji kaynaklarına geçişin günümüzün en önemli küresel meselelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, LPG'nin özellikle Afrika'da hane halklarının enerjiye erişimini artırma, sanayi üretimini destekleme ve çevresel baskıları azaltma açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Yeni tankerle Gana, Batı Afrika ve Afrika kıtasının enerji güvenliğinin güçleneceğini vurgulayan Mahama, "Bu adım stratejik ortaklıkların ve ileriye dönük yatırımların somut bir göstergesidir." dedi.

Mahama, LPG'nin Afrika'nın enerji dönüşümünde önemli bir geçiş yakıtı olduğuna işaret ederek, kıtanın sürdürülebilir kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde temiz enerji yatırımlarının belirleyici olacağını kaydetti.

Projenin, bölgedeki LPG taşımacılığı kapasitesini artırarak evlere, sanayiye ve işletmelere güvenli ve sürdürülebilir enerji tedarikini desteklemesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Ekonomi, Afrika, Enerji, Ulaşım, Çevre, Gana, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gana'dan Yeni LPG Tankeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:48:07. #7.12#
SON DAKİKA: Gana'dan Yeni LPG Tankeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.