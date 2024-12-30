Gate.TR CEO\'su Kafkas Sönmez, Kripto Düzenlemeleri ve 2024 Beklentilerini Açıkladı

Ekonomi

GATE.TR CEO'su Kafkas Sönmez, kriptonun bir yılına ilişkin değerlendirmelerini ve Gate.TR'nin Türkiye'deki ikinci yılında gösterdiği performansa dair notlarını paylaştı. 2024'ün Bitcoin'in kurumsal benimsenmesi ve kripto varlıkların dünya çapında bilinirliğinin artmasında yeni bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Sönmez, "Türkiye'deki sektör paydaşları için en büyük gündem, 2 Temmuz'da yasalaşarak ilk adımı atılan kripto düzenlemesiydi. Küresel piyasa dur durak bilmedi. Biz de, yoğun haber ve bilgi akışı içinde yön bulmak isteyen tüm kullanıcılarımıza destek verdik; binlerce kullanıcının kripto serüveninin başlangıç noktası olduk" dedi.

Kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen düzenleme sürecinin Mayıs 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarıyla hız kazandığını belirten Kafkas Sönmez, "İnovasyonu teşvik eden, kullanıcıları koruyan ve sektör paydaşlarını da hesaba katan bir düzenleyici çerçeve oluşturulması için çok çalışıldı. Katkıda bulunduğumuz bu sürecin sonunda gelinen noktada, yılın sonu yaklaştıkça yeni adımlar da hızlandı. Yaz aylarında sermaye şartlarının belirlenmesi ve işleyiş kurallarının oluşturulmasıyla netleşmeye başlanan süreç, yılın sonunda kripto varlıkların muhasebeleştirme şartlarının belirlenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlülüklerinin kararlaştırılmasıyla devam etti. Kripto varlık platformları, son düzenlemelerle artık finans sektörünün bir paydaşı haline geldi. Kripto şirketlerinin finansal kuruluşlar kategorisi altında değerlendirilmesi, 2025'te kriptoda yeni bir dönem başlayacağının en büyük kanıtı oldu. Ocak 2025 itibarıyla gelmesi beklenen ikincil düzenlemeleri yüzde 100 uyum taahhüdümüzle beklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'KRİPTO TURU ETKİNLİKLERİYLE TÜRKİYE'Yİ DOLAŞTI'

2024'ü yüzde 559 kullanıcı büyümesi, yüzde 270 işlem hacmi büyümesiyle tamamladıklarını hatırlatan Kafkas Sönmez, "Her birini dostumuz olarak gördüğümüz kullanıcılarımıza rehberlik etmeyi yıl boyunca her şeyden çok önemsedik. 2024'te topluluk odaklı etkinliklerimize hız kesmeden devam ettik. 'Kripto Turu' etkinliklerimizle Bursa, Ankara, İzmir, Mersin, Çanakkale ve Mardin gibi şehirlerde blokzinciri ve Web3 fırsatlarını kripto yatırımcılarıyla paylaştık. Bunu yaparken yalnızca sektörün kanaat önderlerinden değil, akademik perspektiften de destek aldık. Sağlıklı alım satım işlemleri yürütmenin psikolojik boyutunu hesaba katan tek platform olduk; psikolog iş ortaklarımızla zorlu piyasa koşullarında psikolojik dengeyi korumanın yollarını yüz yüze etkinliklerde araştırdık. Istanbul Blockchain Week gibi etkinliklere desteğimizle ekosistem geliştirici rolümüzü pekiştirdik. Kullanıcılarla birebir teması önceliklendirerek, güven hissini perçinledik" ifadelerini kullandı.

'GÜVENİN KARŞILIĞINI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Piyasa koşulları kripto varlıklar için giderek daha ılımlı hale geliyor. Küresel konjonktür, merkeziyetsiz teknolojilerin gelecekte yatırımın ötesine geçeceğine işaret ediyor. Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yana yüzde 100 uyum için çalışan bir kripto para borsası olarak 2024'ü sahada, sokakta, şehirlerde, sahnelerde, topluluğumuzla birlikte geçirdik. 2025'te de topluluğumuzun yanında olmaya, piyasanın fırsatlarını en iyi şekilde anlamaya ve anlatmaya odaklanacağınız. Kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenin karşılığını vermeye ve yatırımı demokratikleştiren inovatif yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz. 200'den fazla paritede Türk Lirası'yla işlem yapmaya olanak tanıyan, Tüm kullanıcılarımıza ve kripto ekosisteminde mutlu, kazançlı, başarılı ve sağlıklı bir yıl dileriz."