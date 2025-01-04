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Ekonomi

Gazetecilere Zam Müjdesi

Gazetecilere Zam Müjdesi

MGTC Başkanı Aydın, gazetecilerin asgari ücretle çalışmasının haksızlık olduğunu belirtti.

04.01.2025 17:30
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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, gazetecilerin asgari ücretle çalışmasının haksızlık olduğunu belirterek, kendi gazetesinde çalışanların maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Aydın, yerel medya kuruluşlarının da daha iyi şartlarda çalışabilmesi için devlet desteği beklediklerini vurguladı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, gazetecilik mesleğinin değerine dikkat çekerek, asgari ücretle çalışmanın bu mesleğe ve emek verenlere haksızlık olduğunu ifade etti. Aydın, gazetecilerin emeklerinin karşılığını hak ettikleri şekilde alması gerektiğini belirterek, "Gazetecilik, emek isteyen bir meslek ve bu emeğin karşılığı hak ettiği şekilde verilmelidir" dedi. Aydın, yerel medya çalışanlarının zorlu şartlarda halkı bilgilendirme görevini yerine getirirken, hak ettikleri ekonomik şartlarda çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Başkan Aydın, gazetecilerin gece gündüz demeden çalıştığını ve toplumun haber alma hakkını sağlamak için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade ederek "Gazetecilik, ekonomik olarak desteklenmesi gereken bir meslek. Ne yazık ki birçok gazeteci arkadaşımız, asgari ücretle ya da daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu durum hem mesleğin itibarı açısından hem de çalışanların refahı açısından kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Aydın, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak, gazetecilerin maaşlarının iyileştirilmesi için harekete geçtiklerini ve BUSABAH Medya bünyesindeki personelin maaşlarına zam yapılacağı müjdesini verdi.

Aydın, yerel medya kuruluşlarının devlet tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekerek, "Yerel medya, demokrasinin temel taşlarından biridir. Ekonomik zorluklar hem gazetecileri hem de bu kurumları zor durumda bırakıyor. Devletimizden, özellikle yerel medyaya yönelik daha fazla teşvik ve destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın, tüm yerel medya patronlarını çalışanlarına hak ettikleri desteği vermeye davet ederek, "Gazetecilerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması şarttır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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