Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Boz Kavlak Fıstığının Alımına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Boz Kavlak Fıstığının Alımına Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Boz Kavlak Fıstığının Alımına Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, boz kavlak fıstığının alımına başlandığını duyurarak, fıstığın stokçuların inisiyatifine bırakılmadığını, lisanlı depoculuk ile değerini koruduğunu belirtti.

21.08.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, boz kavlak fıstığın alımına başlandığını duyurarak, fıstığın stokçuların inisiyatifine bırakılmadığını, lisanlı depoculuk ile değerini koruduğunu belirtti.

Şehir ekonomisinin önemli bir ürünü olan Antep fıstığının değerini koruması ve üreticinin maddi açıdan zarar görmemesi için Başkan Fatma Şahin'in müjdelediği baklavalık boz kavlak fıstığın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler aracılığıyla alımına başlandı. Hasat öncesi ve hasat zamanı saha çalışmalarına bizzat katılarak çiftçilerin önerileri doğrultusunda büyükşehir belediyesinin başlattığı çalışma ile çiftçinin emeği korunacak.

Alımı yapılan fıstıklar lisanlı depolarda korunacak

Gaziantep Ticaret Borsası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde kurulan Antep fıstığı Lisanslı Depoları'nı ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan fıstıkların bu tesiste korunacağını belirtti.

"Tesis üreticiye nakliye, depo ve analiz desteği sağlıyor"

Lisanslı depoculuk kapsamında alınan fıstıklar analizler yapılarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklanıyor. Devlet garantisi altında hizmet veren tesis üreticilere nakliye, depo ve analiz destekleri sağlıyor. Türkiye'de fıstık alanında bir ilk olan tesisin özellikleri hakkında bilgi alan Başkan Şahin, "Ürünlerin hasat zamanı çiftçimizin elindeki fıstık alınıyor değer zamanı, çiftçi ne zaman isterse satılıyor. Hiçbir stokçunun inisiyatifine bırakılmıyor" diyerek planlamanın avantajlarından bahsetti.

"Çiftçilerimiz bizim yaptığımız çalışmalardan ziyadesiyle memnun"

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada aylardır fıstık üreticisi ile sahada çalıştıklarını ve ihtiyaçlar doğrultusunda destekleri belirlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi çiftçinin bugün de yanında ve elimizden geleni takım ruhu ve Gaziantep Modeli ile çalışıyoruz. Bunun sonunda çiftçinin zor şartlarda elde ettiği ürün değerini kaybetmeden değerini koruyor. Maliyetler düşüyor ve ücretsiz yapılan desteklerle çiftçimizin kar marjını arttırıyor ve fıstığın hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu mantıkla çalışmamızı tamamladık. Aylardır fıstık üreticimizle beraber sahada çalıştık. Onlar ne istiyorsa kararları aldık. Dün itibariyle boz kavlak fıstığı almaya başladık. Yüksek bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimiz bizim yaptığımız çalışmalardan ziyadesiyle memnun. Bu yıl var yılı bereket yılı. Sonunda fıstık üreticimiz emeğinin hakkını alacak. Alımlar devam edecek, lisanlı depoculuk sistemiyle çiftçimizi, köylümüzü korumuş olacağız. Bizim açımızdan baklavalık olan boz kavlak fıstığı almak çok önemli bir karardı" dedi.

"Lisanslı depoculuk çiftçimizin zor şartlarda elde ettiği ürünü değerinde satabilmesini sağlıyor"

Konuşmasında lisanslı depoculuk faaliyetinin çiftçiye sağladığı avantajlar üzerinde duran Başkan Fatma Şahin, "Yeni bir döneme geçtik. Yeni dönemde lisanslı depoculuk çok önemliydi. Antep fıstığı bizim yeşil altınımız. Banka ne ise lisanslı depoculukta bir banka sistemi görüyor. Çiftçimizin zor şartlarda elde ettiği ürünü değerinde satılmasını sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifi ile beraber çalışıldı. Bu modelde stopaj yok nakliye ve laboratuvar desteği var. Gelen her ürün analize tabii tutuluyor, randıman ortalamaları alınıyor. Bunların hepsi göz önünde tutularak fıstığın kalitesine göre fiyat belirleniyor. Çiftçimiz onay verdiğinde alınıyor, çuvallanıyor ve depolanıyor. Burada yıl boyunca altının bankada durması gibi çiftçimizin ihtiyacı olduğunda istediği zaman istediği şekilde malını alabiliyor. Bu sistemle fıstıkta şu anda yaşanan sorunları çözmek için büyük bir ilaç oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Boz Kavlak Fıstığının Alımına Başladı - Son Dakika

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