Gaziantep COP26'da yeşil alan ilan edildi!

Şahin konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Gaziantep için yeşil şehir olduğunun imzasını attık. Hem de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) olarak Yeşil Türkiye'nin alt yapısını çalışmak için önemli bir adım attık. Bizim hedefimiz Belediyeler Birliği kapsamında ele aldığımız çevre projelerini Türkiye'nin dört bir yanına yaymak. Bugün Londra'da bir takım istişareler yaptık. Çevre projelerinden hem maddi hem de manevi yönden daha hızlı destek bulmak için EBRD'nin bizi yeşil şehirler kategorisine dahil etmesi çok önemliydi, bunu resmiyete kavuşturduk."

BAŞKAN ŞAHİN, TÜRKİYE'NİN ÇEVRE VE İKLİME YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAHSETTİ

İstişare toplantısında görüş bildiren Başkan Şahin, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğundan da bahsetti. Çok yakın zamanda imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın en büyük uygulayıcılarının şehirler olduğunu belirtti. Şahin, "Kalkınma yerelde başlar. Yeşil Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bugün, dünyanın elindeki en büyük ajanda. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yasal düzenlemeyi çok hızlı bir şekilde Meclis'ten geçirdik. Geçen hafta itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik" diye konuştu.

Yerel kalkınma çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceklerini oluşturduklarını dile getiren Başkan Şahin, "Çalışmalarını sürdürdüğümüz, akıllı şehirler, dirençli şehirler, sağlıklı şehirler, güvenli şehirler ve yeşil şehirler konusunda ayrıca fikir projeleri de açıyoruz. Bu fikir projelerinden her bir belediyemiz, 'benim de bir fikrim var' deyip geliyor. Akademik bir jürinin değerlendirmesinden geçen fikir projelerine mali destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ YEŞİL EKONOMİYE ODAKLANMA ZAMANI"

Konuşmasının devamında yerel yönetim açısından yeni bir çağda yaşadıklarını aktaran Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı. Günümüzde belediyecilik yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de çevrenin korunmasıdır. Gaziantep'i yeşil bir kente dönüştürme yolunda önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Bu nedenle EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma bizim için çok önemli. Hep birlikte daha iyi bir dünyaya büyük katkı sağlayacağız."

PARSHAD: BİRLİKTE ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi: "Gaziantep'i amiral gemisi Yeşil Şehirler programımıza katılmasını gönülden bekliyoruz. Birlikte çevresel zorlukları belirleyecek, önceliklendirecek ve sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile ilişkilendireceğiz. Belediye Başkanı Şahin'in şehir için ileriye dönük vizyonunu memnuniyetle karşılıyor ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." Direktör Parshad en kısa zaman içinde Gaziantep'i ziyaret ederek muhtemel projeleri değerlendireceklerini de ifade etti.