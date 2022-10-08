Gaziantep ekonomi haberleri... Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) seçimlerine tek listeyle giren mevcut Başkan Mehmet Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet binasında tek liste olarak gerçekleşen seçimlerin ardından mevcut başkan Mehmet Akıncı yeniden başkanlığa seçildi. GTB'nin Meclis Başkanlığı görevine ise yeniden Ahmet Tiryakioğlu seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akıncı, görev alacaklara başarılar dileyerek GTB'nin Türkiye'ye her konuda örnek olduğunu söyledi.

Her zaman Gaziantep için çalışacaklarını belirten Akıncı, "Başarılarla dolu geçen bir dönemin ardından önümüze yeni hedefler koyduğumuz, yepyeni bir hizmet dönemine girdik. Geçmiş dönemde yaptığımız çalışmalarla hayali değil, hayati projeleri tek tek hizmete kazandırdık. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla hizmet kervanımıza yenilerini eklemeye gayret göstereceğiz." dedi.

Tiryakioğlu ise seçimlerin demokratik bir olgunluk içerisinde büyük bir katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

Kazananın Gaziantep olduğunu dile getiren Tiryakioğlu, "Seçimler öncesi hep bu seçimlerin tek kazananı Gaziantep olacak demiştik. Kazanan gazi şehrimiz oldu, kazanan dostluk oldu, kazanan kardeşlik oldu." ifadesini kullandı.