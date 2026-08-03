Gaziantep\'in İhracatı Artıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, temmuz ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre göre yüzde 16,9 oranında artışla 1 milyar 11 milyon 339 bin dolar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-temmuz döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artışla 6 milyar 46 milyon 962 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı sırada olduğu bilgisini veren Ünverdi, "Ticaretin güçleştiği, zorlukların artarak devam ettiği bir süreçte büyük bir özveriyle bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, ihracat bedellerine yönelik satış yükümlülüğünde geçici uygulamanın süresinin uzatıldığına dikkati çekerek, iş dünyasının öncelikli beklentisinin Merkez Bankası'na döviz bozdurma zorunluluğun kaldırılması olduğunu söyledi.

Ünverdi, ticaret yapmanın güçleştiği bir ortamda halihazırda yüzde 35 olan döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılasının ihracatçının elini rahatlatacağını ve dış ticarete olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.

Artan girdi maliyetleri, savaşın etkisiyle küresel ticarette sürekli değişen şartlar ve sanayici için en büyük sorun haline gelen yüksek faiz konusunun devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, bunun üzerine bir de ABD tarafından ülkemize yönelik yüzde 12,5 oranında ilave vergi uygulanmasının sanayicilerin rekabet gücünün kırılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Gaziantep'ten yapılan ihracatta Irak'tan sonra ikinci sırada ABD'nin yer aldığını ve tekstil sektörünün en önemli pazarlarından birisinin de ABD olduğuna vurgu yapan Ünverdi, maliyetler sebebiyle dış pazarda güçlük yaşayan sektörün ek vergi şokuyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracatında yüzde 36 ile en büyük pay tekstil sektörüne aittir. Hindistan, Pakistan, Malezya, Kamboçya, Endonezya ve Bangladeş gibi ülkelerde zaten üretim maliyetleri düşükken bir de vergi avantajı sağlanması ile rekabette zorlanan üreticilerimizin ABD'nin ek vergi uygulaması ile eli iyice zayıflamıştır. ABD ile son dönemde gelişen diplomatik ilişkiler çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla sürecin çözüme kavuşturulması üretim ve ihracatımız için çok önemlidir" diye konuştu.