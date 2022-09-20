Avukatlığı bırakıp enerjisini GES'ten alan biber işleme tesisi kurdu - Son Dakika
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Avukatlığı bırakıp enerjisini GES'ten alan biber işleme tesisi kurdu

20.09.2022 13:16

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 yıllık avukatlık yapan Ökkeş Köse, mesleği bırakarak güneş enerjisi sistemi (GES) destekli çalışan modern bir biber işleme fabrikası kurdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 yıllık avukatlık yapan Ökkeş Köse, mesleği bırakarak güneş enerjisi sistemi (GES) destekli çalışan modern bir biber işleme fabrikası kurdu.

Ürünleri tesisinde işleyerek tüm Türkiye'ye pazarlayan Köse, gazetecilere, ilçedeki biber üretiminde yanlış uygulamalar nedeniyle alfatoksine rastlanmasının ardından sağlıklı ürün elde etmek kolları sıvadığını söyledi.

Bu kapsamda üniversiteyle de iş birliği yaparak modern bir tesis kurduğunu anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Toprağın kokusu ve üretim hissi bana her zaman haz veriyordu. 25 yıl serbest avukatlık yaptım İslahiye'de. Onurla, haysiyetle, şerefle ekmeğimizi kazandık. Tarlada bin bir türlü emekle ürettiğimiz İslahiye biberinin dünyaya satılabilirliğini artırmak için mesleğimi bir kenara bırakarak bu işe başladım. Yörede bol güneş var. Bunu değerlendirmeyi düşündük. Bu amaçla binanın çatısına 750 panelden oluşan GES kurduk. Yenilenebilir enerjiden faydalanalım diye düşündük. Bunun bir kısmını biz kullanacağız bir kısmını ise sisteme göndereceğiz. Umarım diğer sanayicilere de bu sistem örnek olur."

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avukatlığı bırakıp enerjisini GES'ten alan biber işleme tesisi kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukatlığı bırakıp enerjisini GES'ten alan biber işleme tesisi kurdu - Son Dakika
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