Gaziantep'in Tescilli Lezzeti: Antep Fıstıklı Dondurma - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'in Tescilli Lezzeti: Antep Fıstıklı Dondurma

Gaziantep\'in Tescilli Lezzeti: Antep Fıstıklı Dondurma
23.07.2025 10:03
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Deniz Doğan, Gaziantep'te geleneksel Antep fıstıklı dondurmayı yaşatıyor ve geliştirmeye çalışıyor.

Gaziantep'in vazgeçilmez tescilli lezzeti Antep fıstıklı dondurma, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te dondurma sektöründe faaliyet gösteren genç dondurmacı Deniz Doğan, hem geçmişe dayanan köklü bir geleneği yaşatıyor hem de gelecek nesillere bu lezzeti aktarmaya hazırlanıyor.

Baba mesleğini sürdüren genç girişimci, yaklaşık 8 yıldır bu işin içinde yer aldığını ve markayı daha da ileriye taşımak için var gücüyle çalıştığını ifade etti. Gaziantep'in simgelerinden biri haline gelen Antep fıstıklı dondurma ise bu geleneğin merkezinde yer alıyor. Coğrafi işaretli Antep fıstığının dondurmada kullanılmasının 35-40 yıllık bir geçmişi olduğunu belirten işletme sahibi, bu lezzetin şehirle özdeşleştiğini vurguladı. Türkiye'de sık sık gündeme gelen "dondurma kime ait?" tartışmalarına da açıklık getiren işletmeci Doğan, dondurmanın, özellikle fıstıklı dondurmanın, Maraş ile bir ilgisi olmadığını söyledi.

"Antep fıstıklı dondurma aslında yaklaşık 35-40 yıldır Gaziantep'te bir gelenek haline gelmiş durumda"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan işletmeci Deniz Doğan, "Dondurmacılık benim baba mesleğim. Babam 35 yılı aşkın süredir bu sektörde. Ben de yaklaşık 8 yıldır babamın yanında, bu işin tam anlamıyla içindeyim. Bu mesleği daha da ileriye taşımak için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Antep fıstıklı dondurma aslında yaklaşık 35-40 yıldır Gaziantep'te bir gelenek haline gelmiş durumda.

Gaziantepliler bu lezzeti çok iyi bilir. Bizim dondurmamız da özellikle fıstıklısıyla meşhurdur. Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünü olan Antep fıstığını biz her alanda kullanırız. Baklavada, kadayıfta, yemeklerde ve elbette dondurmada da. Yani fıstık, bizim için sadece bir malzeme değil, bir kültür" dedi.

"Antep fıstıklı dondurma, Gaziantep'indir"

Antep fıstıklı dondurmanın Gaziantep'e özgü olduğunu söyleyen işletmeci Doğan, "Dondurmamız tamamen yüzde 100 doğal keçi sütünden üretiliyor. İçerisinde orijinal dağ salebi ve doğal pancar şekeri kullanıyoruz. Sütümüzü önce güzelce kaynatıyoruz, ardından ürünleri ekliyoruz. Eğer fıstıklıysa Antep fıstığını da ilave ediyoruz. Şu anda toplamda 33 çeşit dondurma üretiyoruz ve bunların tamamı doğal malzemelerle, kendi usulümüze göre hazırlanıyor. En çok tercih edilen çeşit, tabii fıstıklı dondurma. Ancak yeni nesil artık meyveli dondurmalara da ilgi gösteriyor. Yine de bizim asıl dondurmamız, coğrafi işaretli ürünümüz, Antep fıstıklı olandır. Herkes kendi usulüyle dondurma yapıyor. Bizim dondurmamızın Maraş dondurmasıyla hiçbir ilgisi yok. Onların yöntemi farklı, bizimki farklı. Biz tamamen doğal yöntemlerle, kendi yöresel tarifimize sadık kalarak üretim yapıyoruz. Maraş'ın dondurması kendine özgüdür. Ama Antep fıstıklı dondurma, Gaziantep'indir. Biz bu ürünü kendi usullerimizle, özenle yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te yediğimiz dondurmanın tadı çok güzel"

Antep fıstıklı dondurmayı sıklıkla tükettiğini ifade eden Müşteri Murat Yıldırım, "Antep fıstıklı dondurma Gaziantep'e özgü bir lezzettir. Ben sıklıkla tüketirim. Gaziantep'te yediğimiz dondurmanın tadı çok güzel" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Deniz Doğan, Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Tescilli Lezzeti: Antep Fıstıklı Dondurma - Son Dakika

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