Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi - Son Dakika
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Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi

02.06.2022 10:14
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu (ISO 500) araştırmasında Gaziantep'ten listeye giren 33 firma için bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu (ISO 500) araştırmasında Gaziantep'ten listeye giren 33 firma için bir kutlama mesajı yayımladı.

Dünya piyasalarındaki daralmaya rağmen Gaziantepli sanayicilerin ülke ekonomisine katkısının artmaya devam ettiğini belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "2021 Yılı rakamlarına göre Gaziantep'ten 33 firmamız Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer aldı. Türkiye'nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biri olan Gaziantep, ülke ekonomisinin gözbebeği konumda bulunuyor. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla her şartta üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan firmalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kalkınmada lokomotif

Türkiye ekonomisinin Süper Ligi olarak nitelendirilen İSO 500 listesine giren Gaziantepli firma sayısının her yıl arttığını belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, şöyle devam etti:

"2018 yılında ISO 500 listesinde yer 24 firmamız yer alırken, listeye giren firma sayımız 2019'da 26'ya, 2020'de 29'a, 2021'de ise 33'e çıktı. Görüldüğü gibi Gaziantep her yıl ISO 500'deki firma sayısını düzenli şekilde artırarak başarısının tesadüf olmadığını göstermektedir. Ülkemizde kalkınmanın en önemli lokomotiflerinden biri haline gelen Gaziantep'in başarısının temelinde, bölge insanının girişimci ruhu, yenilikçi yaklaşımı, çalışkanlığı ve her zaman çözüme odaklanması yer almaktadır.

"Sanayicimiz büyük bir alkışı hak ediyor"

ISO 500 listesine giren firmaları incelediğimizde 158 firma ile İstanbul'un ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İkinci sırada 41 firma ile Kocaeli, 3. sırada 40 firma ile İzmir, 4. sırada da 33 firma ile Gaziantep yer almaktadır. Gaziantep'in konum olarak dezavantajlarına rağmen başarısını sürekli artırması büyük bir alkışı hak etmektedir. Çalışmaları devam eden Amanos Tünelleri projesi ile Yüksek Hızlı Tren projesi gibi projelerin devreye girmesi ile Gaziantep sanayisinin büyüme hızı daha da artacaktır. Bu başarıda büyük payı bulunan iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - GAZİANTEP

Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi

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Kaynak: İHA

Cengiz Şimşek, Gaziantep, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi - Son Dakika


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