Gaziantep\'ten Ocak Ayında Yüzde 2,8 Artışla 814 Milyon Dolarlık İhracat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ocak ayında Gaziantep'ten önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında artışla 814 milyon 308 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu belirtti.
6 Şubat depreminden bu yana geçen zorlu bir yılın ardından 2024 yılına ihracattaki artışla başlamanın sevindirici olduğunu dile getiren Ünverdi, "Özveriyle çalışan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, büyük deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana geçen bir yılda küresel ticaret ve ülke ekonomimizdeki sorunlar ile buna ilave olarak depreme özgü güçlüklere rağmen Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdamıyla yeniden toparlanmaya öncülük ettiğini söyledi.
Gazi şehrin depremden bu yana verdiği mücadeleye dikkati çeken Ünverdi, "Bizim yaşadıklarımız karşısında bugün ulaştığımız rakamlar kent sanayimizin direncini göstermesi açısından çok değerlidir. Bir ilin böylesi bir felaket karşısında kısa bir sürede bu noktaya ulaşması kolay değildir. Uluslararası pazarda rakiplerimiz olağan konjonktürden etkilenirken biz bunun üstüne ülkemizin yaşadığı en büyük felaketin etkilerini aşarak bu rakamlara ulaşıyoruz. Bugün de Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda yaşanan gelişmelere baktığımızda dış ticarette çok büyük aksamalar söz konusu ve lojistik fiyatlarında çok büyük artışlar yaşanıyor" diye konuştu.
Ünverdi, 2023 yılı ihracat hedefi olan ve deprem dolayısıyla 12 milyar doların gerisinde kalan kent ihracatını bu yıl 12 milyar doların da üzerine çıkarmayı istediklerini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ihracata yönelik açıklamış olduğu destekler ile sanayi, üretim, ihracat ve istihdamda toparlanmanın devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP
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Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep'ten Ocak Ayında Yüzde 2,8 Artışla 814 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika
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