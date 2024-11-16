Gaziantep oda/borsaları ortak meclis ve istişare toplantısı gerçekleştirildi

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Gaziantep Oda/Borsaları Ortak Meclis ve İstişare Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, Gaziantep il/ ilçe oda ve borsa meclis üyelerinin talep, beklenti, görüş ve önerilerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştığı toplantıya, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep il/ ilçe oda ve borsalarının başkan ve meclis üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, meclis ve istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in sanayi ve ihracatı ile ülke ekonomisine büyük değer katmaya devam ettiğini, Gaziantep il ve ilçe oda ve borsalarının da bu noktada öncü rol üstlendiğini söyledi.

6 Şubat 2023'te Gaziantep'i de etkileyen deprem felaketinin ardından Gaziantep'in topyekün olarak takdire şayan bir şekilde hızla toparlandığını ve ülke ekonomisine güç katma misyonunu sürdürdüğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Her şartta ülkemize moral veren ve rol model olan Gaziantep bugün büyük bir beşeri sermayeye ve yetişmiş insan gücüne sahip. Gaziantep'teki tüm oda ve borsalarımız Türkiye sanayisinin itici gücü olan Gaziantep'i, bölgede bir yıldız haline getiriyor. Gaziantep'i takip eden değil, takip edilen, örnek alınan bir şehir haline getiriyorlar. Oda ve borsalarımız hizmet kapasitelerini devamlı yükseltiyor, üyelerimizin dertlerine tercüman oluyor, sorunlarına çözüm için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bu noktada Gaziantep il ve ilçe oda ve borsalarımızı canı gönülden kutluyor, Gaziantep ve ülkemiz adına sürdürmüş oldukları başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun" dedi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise Gaziantepli sanayicilerin ve ihracatçıların ülkemiz için büyük bir mücadele verdiğini, tüm zorluklara rağmen verilen bu çabanın karşılığının da rakamlara yansıdığını söyledi.

"Şartlar ne olursa olsun büyük bir özveriyle, kararlılıkla son noktaya kadar işimizi takip ediyoruz" diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar her dönemde ülkemiz ve aziz milletimiz için en güçlü katkıyı sunan, ekonomimize en güçlü desteği veren bu şehrin sanayicileri ve ihracatçıları olarak bundan sonra da ülkemiz için daha çok çalışarak işimizin ve geleceğimizin peşinde olacağız. Sanayi ve ticaretin öncü aktörleri olarak en büyük amacımız Gazi şehrimizin sanayi, üretim, ticaret, istihdam ve gelecek hedeflerini birlikte gerçekleştirmektir. Her zaman olduğu gibi bugünün zorluklarını da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Toplantımıza teşrif eden değerli TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, kıymetli meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu başkanlarımıza ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP