Gaziantep Sanayi Odası 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 2023 yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2024 yılı hedefleri, GSO'nun mevcut projeleri ve gündemdeki konular, sektörel sorunlar, iş dünyasının talep ve beklentileri istişare edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO tarafından sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla "İkiz Dönüşüm" (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm) farkındalığı temasıyla düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninin çok başarılı geçtiğini belirterek, "Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi, yönetim kurulu, Oda çalışanları ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantepli sanayiciler olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz"

Gaziantep Sanayi Odası olarak yeni yılda da kent sanayisindeki çarkların daha hızlı dönmesi, ihracat, istihdam noktasında belirlenen hedeflere ulaşmak için her platformda yoğun gayret göstermeye devam edeceklerini ifade eden Konukoğlu, "Gaziantepli sanayiciler olarak girişimciliğimiz ve üretkenliğimizle her zaman olduğu gibi elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 yılının şehrimize, ülkemize ve ekonomimize hayırlar getirmesini diliyor, yeni yılın ülkemizde ve tüm dünyada iyiliklerin ve güzelliklerin olduğu, savaşların olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gaziantep olarak çok şükür toparlanmaya da devam ediyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de 2023 yılına iyi başladıklarını ancak 6 şubat depremiyle her anlamda büyük yaralar aldıklarını belirterek, "Bu yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Gaziantep olarak çok şükür toparlanmaya da devam ediyoruz. Pazartesi günü, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımları ile düzenlediğimiz, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni de hepimiz için bir moral oldu. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ünverdi, ödül töreninde, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarını birleştirerek tüm Türkiye'ye, "İkiz Dönüşüm" temasıyla bu süreçteki iddialarını güçlendirerek önemli bir mesaj verdiklerini dile getirdi.

"2024 yılının da kolay bir yıl olmayacağı ve mücadele ile geçeceği öngörülüyor"

Uygulanan ekonomi politikalarının önemine işaret eden Ünverdi, "Ülkemizin kredi risk primi azalıyor. Merkez Bankası'nın rezevleri artıyor. Orta Vadeli Programın ne kadar doğru bir program olduğunu ve arkasında durulması gerektiğini rakamsal verilerde de görüyoruz. 2024 yılının da kolay bir yıl olmayacağı ve mücadele ile geçeceği öngörülüyor. İnşallah aşama aşama ekonomimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek. Sanayiciler olarak bizler de çalışmaya, üretmeye ve istihdama devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de katliamların durduğu, dünyada savaşların son bulduğu bir yıl diliyorum" diyen Ünverdi, her yeni yılın yeni umutlarla geldiğini belirterek, "Yeni yılınızı kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP