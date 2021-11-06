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Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi

06.11.2021 18:38
Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi

Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteklediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali yapıldı.

Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteklediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü Zeugma Mozaik Müzesi'nde organize edilen yarışmanın finalinde ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in finale kalan 10 tasarımcının geliştirdiği kumaşlardan oluşturduğu 40 parçalık kreasyonunun defilesi gerçekleştirildi.

Finalde jürinin puanlamasının ardından katılımcılardan Mihriban Yazar birinci, Gizem Aydemir ikinci ve Seda Atalay üçüncü oldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, programdaki konuşmasında, katma değeri yüksek ürün ihracatının tasarım, inovasyon, yaratıcılık ve marka değeri yüksek çalışmalarla yapılacağını söyledi.

Bu yıl ihracatçı birliklerinin 15 tasarım yarışması düzenlediğini bildiren Turagay, "Tekstil ve konfeksiyon sektörünün son 10 aylık ihracatına baktığımızda 25,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin toplam ihracatı ise ilk 10 ayda 181,8 milyar dolar. Tekstil ve konfeksiyonun payı yüzde 15'in üzerinde ve bu çok büyük bir başarıdır. Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz bizim göz bebeğimiz, o yüzden bu tasarım yarışmaları da tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün moda ve markalı ürünlere yönelmesi açısından çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle de Gaziantep'in sanayisiyle, üretimiyle, altyapısıyla her alanda fark yarattığını belirtti.

Gaziantep'in markalaşma adına çok yol katettiğini ve ihracat rakamlarıyla örnek gösterilecek bir şehir olduğuna dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kentimiz en fazla ihracat yapan 4. ilimiz oldu. 2020 yılında 8,1 milyar dolarlık ihracat yapan kentimiz, bu yıl 10 ayda bu rakamı da aştı ve 8,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ayrıca Gaziantep, tam bir mozaik ve tasarımcılarımız için sonsuz esin kaynağını bir arada barındırıyor. Yerli ve milli üretim atılımında kilit rol oynayan tasarımcılarımızın desteklenmesi ve sektöre kazandırılması için atılan bu adımlar, ülkemizin katma değerli ürün ihracatına katkı sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. Türkiye, tasarımcılarımızın hayalleri ve tasarımlarıyla ihracatla yükselecek."

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. ili Gaziantep'in tekstil ihracatından aldığı yüzde 20 pay ile İstanbul'dan sonra tekstil alanında en büyük katkıyı sunan kent olduğunu belirtti.

Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi - Son Dakika
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