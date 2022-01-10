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Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak - Son Dakika

Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak

10.01.2022 16:00

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan vatandaşların kullandıkları içme suyunun yüzde 50'sini karşılayacaklarını duyurdu.

Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa Fatma Şahin'in yanı sıra, MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"SUYUN EN PAHALI OLDUĞU 3 ŞEHİRDEN BİRİYDİK"

Programda konuşan Fatma Şahin, son dönemlerde içme suyu ile ilgili yatırımlardan bahsederek, kentteki dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan vatandaşların kullandıkları içme suyunun yüzde 50'sini karşılayacaklarını vurgulayarak, "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de suyun en pahalı olduğu 3 şehirden birisiydik. Şu an ise 13'üncü sıradayız. Su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz bir karar aldık. Şu anda sabit gelirli vatandaşlarımız için gerçekten zor bir dönem. Bizim giderleri azaltıp gelirleri attırmamız lazım. Şimdi zor durumda olanları yüzde 50'sini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak fonlama kararı aldık. Kentte dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan vatandaşların kullandıkları içme suyunun yüzde 50'sini karşılayacağız" diye konuştu.

Şahin, öte yandan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla da medya sektörün önemini vurguladı ve sağlıklı şekilde büyümeye devam etmesini arzuladığını ifade etti.

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Gazeteciler Günü, Fatma Şahin, Gaziantep, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak - Son Dakika Ekonomi


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