Gaziantep'te Firik Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Firik Sezonu Başladı

Gaziantep\'te Firik Sezonu Başladı
25.05.2025 10:22
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Araban ilçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan firik pilavı, 2025 sezonunda çiftçilerle başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yapılan firik sezonu başladı. Damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavının zahmetli yolculuğu, Araban Ovası'nda firik ütümü ile başlamış oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen gastronomi şehri Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen makarnalık sert durum buğdaydan her yıl mayıs ayının sonlarına doğru yapılan firik, özellikle ilçeye bağlı kırsal Eski Altıntaş, Esentepe, Fakılı ve Doğan mahallelerinde bilinçli ve tecrübeli çiftçiler tarafından uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediliyor. Firik yapımı Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen makarnalık sert durum buğdayın sararıp olgunlaşmadan önce yeşil firik kıvamına gelmesiyle birlikte traktörün arkasına bağlanan biçim aparatı ile biçilerek başlıyor. Hasat dönemi yaklaşmış, henüz yeşil olan başaklar saplarıyla birlikte bilinçli ve tecrübeli çiftçiler tarafından bir gün önceden biçilerek tarlada güneşe serilerek suyunun çekilmesi sağlanıyor.

Araban Ovası'nda 2025 yılı firik sezonunun başlaması nedeniyle Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un organize ettiği programa Araban Kaymakamı Özgür İşçimen de katılarak çiftçilerle birlikte firik ütümü yaptı. Kaymakam Özgür İşçimen, kırsal Esentepe Mahallesi çiftçilerinden Kasım Demir'i firik ütümü yaptığı tarlasında ziyaret edip 2025 yılı firik sezonunun hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulundu. Demir'den firik ütümü hakkında bilgiler alan Kaymakam İşçimen, ütüm yapılan yeşil buğday harmanında eline dirgen alıp firik ütümü yaptı.

"Yılda sadece 8 ile 10 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapılıyor"

Firik sezonunun başlamasıyla ilgili bilgi veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Yılda sadece 8 ile 10 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapılabilen Araban firiğinden yapılan etli firik pilavı Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Firik pilavı ayrıca Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alır. Firik ütümü yapan çiftçilerimiz arazinin sulu ya da kıraç durumuna göre bir dönüm buğdaydan 600 ile 700 kilogram arasında değişen rekolte alıyor. Buğday başakları olgunlaşmadan önce yeşilken saplarıyla birlikte biçilip kendi saplarıyla yakılıp sık sık dirgenle çevirerek kıvamında ütülmezse tadı ve lezzeti olmaz. Firik yapımı yüksek maliyetli ve zahmetli bir iş değil, her çiftçi yapamaz. Kuzu etiyle birlikte firik pilavının yaygın olarak yapıldığı Arap ülkeleri, Gaziantep'ten her yıl tonlarca firik ithal ediyor. Gaziantep ve çevre illerde de sevilerek tüketilen firik pilavı, bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Firik Sezonu Başladı - Son Dakika

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