Gaziantep\'te İş Dünyası Buluşması

Ekonomi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin iyileştirilmesi (ENHANCER)" projesi kapsamında 5 Kasım tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan İş Dünyası Buluşması gıda ve tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, perakende, tekstil ve makine sektörlerinde alıcı ve tedarikçi firmaları bir araya getiriyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Bahreyn, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Katar, Pakistan, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün'den firmaları alıcı olarak tedarikçilerle buluşacak.

Prof. Dr. Emre Alkin'in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası'nın destekleri ile satıcı ve tedarikçi firmalar 30'u uluslararası toplam 40 alıcı firma ile birebir görüşmeler gerçekleştirecek ve yeni iş birliklerinin kapıları açılacak. - GAZİANTEP