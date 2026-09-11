Gaziantep'te kurutmalık sebzede 140 milyon liralık işlem hacmi - Son Dakika
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Gaziantep'te kurutmalık sebzede 140 milyon liralık işlem hacmi

Gaziantep\'te kurutmalık sebzede 140 milyon liralık işlem hacmi
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Gaziantep Ticaret Borsasında kurutmalık ürünlerde 2025 yılında yaklaşık 140 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti. 57,6 milyon adet ürünün işlem gördüğü sektör, asırlık kış hazırlığı geleneğini ekonomik değere dönüştürüyor.

Gaziantep'te yaz aylarında damları, avluları ve balkonları renklendiren kurutmalık sebzeler, asırlık kış hazırlığı geleneğini bugün önemli bir ekonomik değere dönüştürüyor. Patlıcan, biber, kabak ve acur başta olmak üzere kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan kurutmalık ürünlerde, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) 2025 yılında yaklaşık 140 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'te yaz aylarında evlerin damlarından işletmelerin üretim alanlarına kadar uzanan kurutmalık geleneğinin bugün tarımsal üretimi katma değere dönüştüren önemli bir ekonomik faaliyete evrildiğini söyledi. Gaziantep'in köklü mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan kurutmalık sebzeler, yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte kentin birçok noktasını yeniden renklendirmeye başladı. Patlıcan, biber, kabak ve acur başta olmak üzere yaz aylarında hazırlanan kurutmalıklar, geleneksel yöntemlerle işlenerek kış sofralarına hazırlanıyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'te kurutmalık hazırlamanın yalnızca mevsimsel bir üretim faaliyeti olmadığını, geçmişten günümüze taşınan önemli bir kültürün parçasını oluşturduğunu ifade etti. Kurutmalıkların zaman içerisinde ailelerin kışlık ihtiyacını karşılayan geleneksel bir hazırlıktan önemli bir ticari ürüne dönüştüğünü kaydeden Akıncı, "Gaziantep'te kurutmalık denildiğinde aslında üretim, emek, kültür ve ticaretin bir araya geldiği çok özel bir değer zincirinden söz ediyoruz. Yaz aylarında başlayan bu yoğun emek, sofralarımıza lezzet olarak ulaşırken üreticimize ve sektör temsilcilerine ekonomik değer kazandırıyor" dedi.

57,6 milyon adet kurutmalık işlem gördü

Verilerin sektörün ulaştığı ekonomik boyutu ortaya koyduğunu belirten Akıncı, 2025 yılında borsada patlıcan, biber, kabak ve acur kurusunda toplam 57 milyon 610 bin 512 adet ürünün işlem gördüğünü söyledi. Bu ürünlerde gerçekleşen işlem tutarının 135 milyon 748 bin lirayı aştığını açıklayan Akıncı, kilogram üzerinden işlem gören domates kurusu, bamya kurusu ve maydanoz kurusunda ise toplam 10 bin 270 kilogramlık işlem gerçekleştirildiğini ve bunun maddi karşılığının yaklaşık 4 milyon 160 bin lira olduğunu dile getirdi. Akıncı, "2025 yılında Borsamızda kurutmalık ürünlerin toplam işlem hacmi 139 milyon 907 bin lirayı aştı. Bu rakamlar, Gaziantep'in geleneksel kış hazırlığının aynı zamanda ciddi bir ekonomik değere dönüştüğünü göstermesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Güneşte kuruyan kültürel miras

Gaziantep'in iklim özelliklerinin geleneksel kurutma yöntemlerine önemli avantaj sağladığına işaret eden Akıncı, güneş altında doğal yöntemlerle gerçekleştirilen üretimin ürünlerin kendine özgü lezzet ve karakter kazanmasında önemli rol oynadığını dile getirdi. Kurutmalık üretiminin tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması açısından da önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, üretimden işleme, kurutma, paketleme ve ticarete kadar uzanan sürecin geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturduğunu kaydetti.

Üç kurutmalık ürün coğrafi işaret korumasında

Gaziantep'in geleneksel üretim bilgisinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Akıncı, GTB tarafından Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Haylan Kabağı Kurusu ve Antep Kuruluk Patlıcanı için coğrafi işaret tescili alındığını hatırlattı. Akıncı, "Coğrafi işaretlerimizle yalnızca ürünlerimizin isimlerini değil, Gaziantep'e özgü üretim kültürünü ve bu ürünlerin taşıdığı geleneksel bilgiyi de koruma altına alıyoruz. Hedefimiz, bu değerlerimizin özgün kimliğini muhafaza ederek ekonomik değerini daha da artırmak ve Gaziantep'in kurutmalık ürünlerini daha geniş pazarlara taşımak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gaziantep, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te kurutmalık sebzede 140 milyon liralık işlem hacmi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kurutmalık sebzede 140 milyon liralık işlem hacmi - Son Dakika
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