Gaziantep'te Orta Doğu Gıda Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Orta Doğu Gıda Fuarı Hazırlıkları Başladı

Gaziantep\'te Orta Doğu Gıda Fuarı Hazırlıkları Başladı

Gaziantep, Mayıs 2025'te Orta Doğu Gıda Fuarı'na ev sahipliği yaparak gıda sektörünü buluşturacak.

27.03.2025 12:37
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Gaziantep, gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olacak olan Orta Doğu Gıda Fuarı'na ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek olan Orta Doğu'nun en büyük gıda fuarı "MFF Orta Doğu Gıda Fuarı", yerel ve global sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine ve ticari fırsatlara kapı aralayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenen organizasyon, bölgenin gıda sanayisindeki gücünü ve yenilikçi ürünlerini uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

Gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinin bir arada yer alacağı fuara Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetler ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 24 ülkeden 350 nitelikli alıcı firma ve BM alım heyeti katılım sağlayacak.

B2B şeklinde ikili iş görüşmelerinin planlandığı fuar, bölgenin zengin tarım ve gastronomi mirasını dünya ile buluşturacak olup, kurulacak ticari bağlarla firmaların yeni pazarlara açılmasına, sektörde yaşanan gelişmeler ve yeniliklerin takip edilmesine fırsatlar sunacak.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, savaş ve krizlerle gıdanın kritik ve stratejik hale geldiği bir dönemde düzenlenecek fuarın, ülkeler arasında ticari bağların güçlenmesi ve firmalar arası ikili ticaretin artmasına önemli katkılar sunması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, gaziantep, Ekonomi, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Orta Doğu Gıda Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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