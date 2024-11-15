Gaziantep\'te Zeytinyağı Üretimi Yoğunlaştı

Ekonomi

Türkiye'nin zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep'te zeytinyağı fabrikalarında yoğun mesai başladı.

Türkiye'nin zeytinyağı üretim yerlerinden biri olan Gaziantep'te çiftçiler zeytinlerini işleyerek yağ haline getirmek için yağ fabrikalarına akın ediyor. Tarlada hasat edilen zeytinlerin fabrikalara getirmesiyle birlikte, zeytinlerin sıkım işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Erken saatlerde başlayan mesaiyle beraber işçilerin makinaya döktüğü tonlarca zeytin, önce yaprak ve tozlarından ayıklanıyor daha sonra ise makineler içerisinde işlenerek çekirdeklerinden ayrılıyor. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan zeytinyağı üretim tesisinde büyük bir yoğunluk yaşanırken ortalama 1 saat süren çekim işleminde çiftçi ve tüketiciler ortalama 3 kilogram zeytinden 1 kilogram yüksek kaliteli zeytinyağı alıyor.

Merdiven altı üretilen ve piyasaya sürülen sahte zeytinyağlarına karşı uyarılarda bulunan üreticiler, vatandaşların anlayamayacağı şekilde sahte yağ üretildiğini belirterek bilinmeyen yerlerden yağ alınmaları ve etiketlerine dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Vatandaşlarımız 3 kilogram zeytin içerisinde 1 litre yağ alıyor"

Zeytinyağı ile ilgili bilgi veren fabrika sahibi Mehmet Parmaksız, "Biz burada tesis içerisinde zeytinlerden verim almak için tesis içerisinde makinede biraz bekletiyoruz. Vatandaşlarımız ise 3 kilogram zeytin içerisinde 1 litre yağ alıyor. Biz burada günlük 150 ton zeytin işleyerek yağ haline getiriyoruz. Vatandaşların bilinmedik yağları almaması gerekiyor. Üzerinde etiketi olmayan merdiven altı yağı almamaları gerekiyor. Piyasada çok fazla bu tür yağ mevcut. Devlet olarak zeytinyağından büyük gelir etmemiz için kendi imalatımızı kendi pazarımızı oluşturmamız gerekiyor. Tüm çiftçi malını toplar belirli bir firmaya verir ve şişelenir. Hem çiftçi kazanır hem devlet kazanır" dedi.

"Zeytinyağı tenekesi 2 bin 800 TL"

Zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili konuşan Parmaksız, "Zeytin piyasasında bu sene fiyatlar çok oynuyor. Çiftçiler bu sene zeytinyağı satma konusunda fiyat verme konusunda sorun yaşıyor. Fiyatlar çok aşağılarda seyrediyor. Bu duruma devletimizin bir an önce el atması gerekiyor. Toptancılarda çok düşük fiyat çekiyorlar. Toptancılar ise 10'luk tenekeyi 2 bin 800 TL'ye satıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bölgemiz eskisi gibi yağış almıyor"

Zeytinyağı çektirmeye gelen üretici İdris Dokuyucu ise bölgede yağışın az olduğunu belirleterek, "Bölgemiz eskisi gibi yağış almıyor. Bu da bizim gibi küçük çiftçileri ister istemez etkiliyor. Ben şuan topladığım zeytinlerimin hepsini getirdim. Tesis içerisinde şuan yağ aşamasına getiriliyor. Zeytinyağı analizi yapılmadığı için tüketiciler gerçek yağ alamıyor. İçerisinde ne olduğu belirsiz pamuk yağı tüketiyor. Fakat doktorların tavsiye ettiği yağlara talep artınca hilelerde artmaya başladı" diye konuştu. - GAZİANTEP