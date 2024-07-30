Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde

Gaziantep\'ten 33 firma Türkiye\'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer alan 33 Gaziantepli firmayı kutladı. Akıncı, Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alma başarısı gösteren tüm firmaları tebrik etti ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Gaziantep'ten 33 firmanın yer aldığı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 62 firmanın yer aldığı İlk 1000 listesindeki başarıyı vurguladı. Akıncı, depremin yıkıcı etkilerine rağmen Gaziantep firmalarının üretimlerini sürdürdüğünü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Gaziantep'in güçlü sanayi performansını her geçen yıl daha da geliştireceğine inandıklarını ifade eden Akıncı, Gaziantep'in Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

30.07.2024 16:12
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer alan 33 Gaziantepli firmayı kutladı. Akıncı, "Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alma başarısı gösteren tüm firmalarımızı gönülden kutluyor, kent ve ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İSO tarafından açıklanan 'İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' sıralamasında Gaziantep'ten 33 firmanın yer aldığını kaydeden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, "İSO İlk 500 listesinde yer alan 29 firmamızla birlikte ilk 1000'deki toplam firma sayımız 62'ye ulaştı. Bu gurur tablosunda yer alan tüm firmalarımızı kutluyor, yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Depremin yıkıcı etkilerine rağmen"

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketinin yıkıcı etkilerine rağmen Gaziantepli firmaların önemli bir başarı elde ettiğini dile getiren Akıncı, "Yaşadığımız deprem, bölgemizde can kayıplarına, büyük yıkımlara ve ekonomik kayıplara neden oldu. Ancak, bu zor şartlara rağmen firmalarımız üretimlerini sürdürdü ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam etti. Bugün açıklanan listede yer alan firmalarımız Gaziantep'in dayanıklılığının ve güçlü sanayi yapısının en somut göstergeleridir" dedi.

Gaziantep'in güçlü sanayi performansı

Gaziantep'in İSO 500'deki güçlü performansını her geçen yıl daha da geliştirerek ileri noktalara taşıyacağına yürekten inandıklarını kaydeden Akıncı, "Son yıllarda yaşanan salgın hastalık, küresel ekonomik sorunlar, savaşlar ve çeşitli zorluklara rağmen üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam eden firmalarımız yeni başarı hikayeleri yazmakta. Biz üretmeyi seven, müteşebbis ruha sahip bir şehiriz. El birliği ve ortak akıl kültürü ile başarılarımızın katlayarak artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'in, güçlü sanayi altyapısı ve yatırımcı dostu iklimi ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Akıncı, iş dünyası olarak temel hedeflerinin Gaziantep'in üretimden gelen gücünü, ekonomik dinamizmini ve yatırım potansiyelini artırarak, ekonomik kalkınmaya daha güçlü destek sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde - Son Dakika
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