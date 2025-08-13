Gaziray Projesi'nde Yerli Tren Setleri Tamamlandı - Son Dakika
Ekonomi

Gaziray Projesi'nde Yerli Tren Setleri Tamamlandı

Gaziray Projesi\'nde Yerli Tren Setleri Tamamlandı
13.08.2025 16:09
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gaziray Projesi için ikinci yerli banliyö tren setinin üretimini tamamladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray Projesi'nde kullanılacak olan ikinci Milli Banliyö Tren Seti'nin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Uraloğlu, "Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından Gaziray'da kullanılmak üzere üretilen Milli Banliyö Tren Setlerinin şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni bir dönemi başlattığını aktardı. Bakan Uraloğlu, Gaziray Projesi'nde kullanılacak olan ikinci tren setinin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Milli Banliyö Tren Setlerinde test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak. Milli Banliyö Tren Setlerimizi son kontroller ve sertifikasyon süreçlerinin ardından ilk yolculu seferlere hazır hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

'BİN YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP'

Tren setleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Her bir tren setimiz, işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip" dedi.

Araç içinde ayrıca 2 adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 adet bilgilendirme ekranı olduğunu da kaydetti.

'TEKNOLOJİSİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR'

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

