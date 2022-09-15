Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: "Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD'dir" - Son Dakika
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: "Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD'dir"

15.09.2022 14:32
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: "Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD'dir"

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'daki doğal gaz krizinin çeşitli avantajları olduğunu belirterek, "Ancak bu avantajlar Avrupalı ülkeler için geçerli değil. Avrupa'daki enerji krizinin asıl kazanını kıtaya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını artıran ABD'dir.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'daki doğal gaz krizinin çeşitli avantajları olduğunu belirterek, "Ancak bu avantajlar Avrupalı ülkeler için geçerli değil. Avrupa'daki enerji krizinin asıl kazanını kıtaya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını artıran ABD'dir." dedi.

Aksyutin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Doğal Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ülkelerinin daha öngörülebilir doğal gaz fiyatları istediklerini anlatan Aksyutin, "Piyasada paradoksal bir durum gelişti. Son derece değişken spot fiyatlar nedeniyle uzun vadeli sözleşmelere olan talep artıyor. Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere nihai tüketiciler, öngörülebilir fiyatlarla gaz almak istiyor." diye konuştu.

Aksyutin, Avrupa'daki doğal gaz krizinin çeşitli avantajları olduğunu belirterek, "Ancak bu avantajlar Avrupalı ülkeler için geçerli değil. Avrupa'daki enerji krizinin asıl kazanını kıtaya LNG sevkiyatını artıran ABD'dir." dedi.

Avrupa için önemli hacimlerde LNG sevkiyatlarının 2025'ten önce başlamayacağı görüşünü dile getiren Aksyutin, "Avrupa bölgesinin LNG için Asya ile rekabet etmesi gerekiyor. Bu da küresel piyasalarda arz sıkıntısına yol açacak ve gaz fiyatını artıracak. Rusya dışında hiç kimse, uygun tedarik koşulları sunarken Avrupa'ya Sibirya ve Yamal kaynaklarıyla karşılaştırılabilir gaz hacimleri sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Gazprom, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: 'Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD'dir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: "Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD'dir" - Son Dakika
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