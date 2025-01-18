Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

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Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, "Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum" dedi.

18.01.2025 18:57  Güncelleme: 19:12
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ABD'li kahve zinciri Starbucks, şirketi canlandırma planı kapsamında mart ayında kurumsal ekibini küçülteceğini duyurdu.

ÜST YÖNETİCİ BRIAN NICCOL'ÜN MESAJI PAYLAŞILDI

Starbucks, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, Üst Yöneticisi Brian Niccol'un mesajını paylaştı.

Niccol, mesajında, geçen yıl eylül ayında şirketi canlandırma planını paylaştıklarını belirterek, yapmaları gereken daha çok iş olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti.

İlk çalışmaların ABD ve Kanada'daki şubelere odaklandığına dikkati çeken Niccol, işi küresel olarak dönüştürmeye çalışırken, dünya genelindeki destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğünü de incelemeleri gerektiğini anlattı.

Niccol, daha verimli çalışmak için bazı fırsatlar olduğuna değinerek, "Tüm çalışmalarımızın net bir sahibi olduğundan, kimin karar verebileceğinden ve kimin hedeflere ulaşmaktan sorumlu olduğundan emin olmalıyız. Bu daha hızlı hareket etmemize yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"NE YAZIK Kİ İŞTEN ÇIKARMALAR YAPACAĞIZ"

Destek ekiplerinin organizasyonunu ve çalışma şeklini anlamlı bir şekilde değiştirmeleri gerektiğini kaydeden Niccol, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum. Bu çalışma mağaza içi ekiplerimizi veya mağaza saatlerine yaptığımız yatırımları etkilemeyecek. Değişiklikleri mart ayı başında bildireceğiz."

Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks\'tan karar: İşten çıkarma yapacağız
Kaynak: AA

İş Dünyası, Starbucks, Ekonomi, Finans, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Çelikk:
    Starbucks'a Devam Edelim Küçülsende Farketmez 33 73 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    İşten çıkacak ve ailesi aç kalacakların parasını protesto edenler ödesin. Hadi cengaverler pamuk eller cebe 6 80 Yanıtla
  • onur egemen:
    BOYKOTA DEVAMMMM 76 4 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    çok şükür daha 1 bardak içmedim bu zulme ortak olmadım 69 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Siz boykot edin orada çalışanlar sizin yüzünüzden işsiz kalsın evine ekmek götüremesin. Ülkeyi yönetenler kameralar karşısına geçip malum ülkeye verip veriştirsin ama bir yandan da ticarete devam etsin. Sizde burda hala sayenizde işsiz kalan soydaşlarınıza üzüleceğinize boykotunuzla övünün. 2 66 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    KFC de kapansın MC Donalds da 25 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bazıları eminim elindeki iPhone ile ohh cekiyor 7 4 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    starbacks ın sahibi katarlı :)) beter olsunlar 4 0 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    size ekmek verenin aq 3 0 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Bizim modern laik aydın gençlerimiz de iflas etmesin diye Starbucks çtan ayrılmıyor.. 2 0 Yanıtla
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