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Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi - Son Dakika

Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi

02.10.2021 17:27

Türkiye'de 24 yıllık üretim sürecini sona erdiren Honda, Gebze'deki fabrikasını kapattı. Türkiye'deki devri sona eren Honda, çalışanlarını ise mağdur etmedi. İşçilerin tazminatlarını ödeyen otomotiv devi, işçilerine bir de ikramiye sürprizi yaptı. Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti.

Otomotiv devi Honda, 24 yıllık üretim sürecinin ardından Gebze'deki fabrikasını kapattı. Böylece 1997 yılından bu yana ülkemizde üretim yapan Honda'nın Türkiye devri sona erdi. Türkiye bundan sonra Honda modellerini yurt dışından ithal edecek.

FABRİKAYI HABAŞ ALDI

Honda'nın boşalttığı fabrikayı ise Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran'ın sahibi olduğu HABAŞ satın aldı. Honda'nın İngiltere'deki fabrikasındaki ekipmanları da satın alan şirket, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

10 YILI AŞKIN ÇALIŞANLARINA 48 MAAŞ İKRAMİYE VERDİ

Honda Türkiye'den çekilirken çalışanlarını ise mağdur etmedi. Otomotiv devi, binden fazla çalışanının tazminatlarını fazlasıyla ödeyerek işçileriyle helalleşti. Ayrıca kapanmadan dolayı çalışanlara ikramiye de verildi. Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Honda'nın toplamda 700 milyon lira ödeme yaptığı belirtildi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti.

HONDA SON ARACINI 28 EYLÜL'DE BANTTAN İNDİRDİ

Öte yandan yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de üretim yapan Japon otomotiv devi Honda, yaklaşık 2 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 28 Eylül'de Gebze'deki fabrikasında üretimi tamamen sonlandırdı. Honda, bu fabrikada Civic Sedan modelini üretiyordu. Maltepe'deki yeni yönetim binasına taşınan Honda, bundan sonra Türkiye'de sadece pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlarını sürdürecek.

Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi

Cumhuriyet, Türkiye, Gebze, Honda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Ergin Yıldız: Helal olsun,bizimkilerde asgari ücrete zam gelmesin,avukatlar cayır cayır calisip elemana tazminat kaptirmayalim yarisindalar.. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Semih Yetkin: Yabancının yaptıgını müslümanlar yapmıyor tazminat ödememek için hertürlü sınırları zorluyor istifa etsin diye Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi - Son Dakika
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