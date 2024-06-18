Gebze Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Odası ile Kardeş Oda Olarak Projeler Yürütecek

Ekonomi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine katılan Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Elazığ Ticaret Odası ile kardeş oda olarak projeler yürüteceklerini ifade etti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Meclis Başkanı Sedat Karataş, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile oda üyeleri katıldı. Gebze Ticaret ve Sanayi Odası, odalar arası iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği ile daha kapsamlı faaliyetler ve projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası ortak projeler gerçekleştirmek amacıyla Elazığ Ticaret Odası'na kardeş oda teklifinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Gebze TSO Başkanı, Elazığ Ticaret Odası ile Kardeş Oda olarak projeler yürüteceğiz" dedi.

"Bayramlar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli"

Konuşmasına kendilerini ziyaret eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslantaş'a teşekkür ederek başlayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Bizleri bugünlere eriştiren ve bu çatı altında bayramlaşma için toplanmamıza vesile olan Rabbimize sonsuz şükürler ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olarak aldığımız acı bir haber bizleri ziyadesiyle üzdü. Odamız Meclis Başkan Vekili Fehmi Ortaç'ın kardeşi ve kendisi de odamız üyesi Cihan Ortaç kardeşimizi kaybettik. Bu vesile ile merhum Cihan Ortaç'a Allah'tan rahmet ve Ortaç ailesine başsağlığı diliyorum. Ayrıca, bu bayramın, başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve zor şartlar altında yaşayan Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bu kardeşlerimizin barışa, huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

"Kardeş ticaret odaları olarak Gebze ile Elazığ arasında karşılıklı işbirliği ve gönül köprüleri kurarak önemli projeleri hayata geçireceğiz"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının bayramlaşma törenine katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise, "İş dünyası ve yatırımcılarımız, ülkemizin üretim ve istihdam üreten ve ihraç eden önemli kesimidir. Dolayısıyla ülkemizin kalkınmasında birinci öncelikli olan bir kesimden bahsediyoruz. Allah sayılarınızı artırsın, gücünüze güç katsın. Dünya kuruldu kurulalı, dünyaya hükmedenlerin gücü elinde bulunduranların olduğunu görüyoruz. Yine gücün medeniyet üretemeyeni insani değerlerden yoksun toplumların eline geçtiği zamanda dünyanın nasıl kan ve gözyaşına bulandığını görüyoruz. Dolayısıyla bizler gibi, bizim toplumumuz gibi medeniyet üreten toplumların çok çalışması çok güçlü olması gerekiyor. Bu anlamda hepinize kolaylıklar diliyorum. Kardeş ticaret odaları olarak Gebze ile Elazığ arasında karşılıklı işbirliği ve gönül köprüleri kurarak önemli projeleri hayata geçireceğiz. İdris Başkanımızla birlikte yatırımcılarımıza yönelik birçok ortak projeyi hayata geçireceğimize inanıyor bu vesile hepiniz bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ