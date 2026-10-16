GEKA çalıştayında Denizli kekiği için üretici örgütlenmesi önerildi - Son Dakika
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GEKA çalıştayında Denizli kekiği için üretici örgütlenmesi önerildi

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GEKA çalıştayında Denizli kekiği için üretici örgütlenmesi önerildi
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GEKA'nın Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekiği için düzenlediği çalıştaylarda üç ürünün değer zinciri ve çözüm önerileri ele alındı. Denizli kekiği için üretici örgütlenmesi, iklime dayanıklı çeşitler, akıllı tarım ve barkod sistemi öne çıktı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen Aydın İnciri, Muğla Çam Balı ve Denizli Kekik Çalıştaylarında, yöresel ürünlerin üretimden pazarlamaya uzanan süreçleri ele alındı. Denizli kekiği için üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, iklime dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, akıllı tarım uygulamaları ve markalaşma çalışmalarının yaygınlaştırılması önerildi.

Güney Ege'nin önemli tarımsal ürünlerini ekonomiye kazandırmak, üretim kalitesini artırmak ve ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü yükseltmek amacıyla Aydın İnciri, Muğla Çam Balı ve Denizli Kekik Çalıştayları gerçekleştirildi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen çalıştaylarda, üç ürünün üretimden ihracata uzanan değer zincirinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylara kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayların açılış konuşmasını yapan GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, illerin öncelikli ürünlerini belirleyerek bu ürünlerin gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Genel Sekreter Gülyağı, "Temel amacımız; Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekiğinin üretimden ihracata uzanan değer zincirini birlikte değerlendirmek, öncelikli sorunları belirlemek ve uygulanabilir bir eylem planının temelini oluşturmaktır." dedi.

Anadolu'nun yerel değerleri ekonomiye kazandırılıyor

"Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" ile Anadolu'nun yerel değerlerinin ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Gülyağı, Güney Ege'deki üç önemli ürünün üretim, markalaşma ve pazarlama potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Çalıştayların farklı kurum ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Gülyağı, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Denizli kekiği için üretici örgütlenmesi ve akıllı tarım öne çıktı

Çalıştaylarda gerçekleştirilen grup çalışmalarında Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekiğinin mevcut durumu, üretim süreçlerinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve markalaşma fırsatları ele alındı. Elde edilen veriler doğrultusunda her ürünün değer zincirini güçlendirmeye yönelik somut öneriler geliştirildi.

Denizli'nin önemli tarımsal ürünlerinden kekik için üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, kaliteli ve iklim değişikliğine dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, depolama şartlarının iyileştirilmesi ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması önerildi. Ürünün izlenebilirliğini artırmak amacıyla barkod sisteminin kurulması da gündeme geldi.

Kekik üretiminde verimlilik ve kaliteyi artırmak için akıllı tarım ve mekanizasyon sistemlerinin geliştirilmesi, kooperatiflere makine ve ekipman desteği sağlanması öneriler arasında yer aldı. Ayrıca kekik rotası ve festivaller gibi tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması; tohum ekimi, hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele konularında araştırmalar yapılması tavsiye edildi.

İncir ve çam balı için de yeni öneriler geliştirildi

Aydın incirinin üretim ve depolama süreçlerini iyileştirmek amacıyla uygun kasa kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut depoların altyapısının geliştirilmesi ve soğuk hava depolama kapasitesinin artırılması önerildi.

Muğla çam balı için ise sağlıklı atıştırmalık ürünlerin geliştirilmesi, balın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların artırılması ve ürünün apiterapi alanındaki özelliklerinin tanıtılması konuları öne çıktı.

Çalıştay raporları hazırlanıyor

Çalıştaylarda elde edilen sonuçların raporlaştırılması için çalışmalar sürüyor. Hazırlanacak raporların; ürünlerin üretim kalitesinin artırılması, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, markalaşma imkanlarının güçlendirilmesi ve pazarlama ile ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara yol göstermesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
EkonomiDenizliGüncelTarımMuğlaAydınSon Dakika

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