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GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor - Son Dakika

GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor

24.09.2021 14:54
GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor, System.String[]

Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına yönelik faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2021 yılında başvuruya açtığı 4 ayrı destek programıyla Bölgeden proje başvurusu bekliyor.

Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına yönelik faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2021 yılında başvuruya açtığı 4 ayrı destek programıyla Bölgeden proje başvurusu bekliyor. GEKA'nın 2021 yılında ilan ettiği ve tüm yıl başvuruya açık olan; 'Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi' ve 'İmalat Sanayinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek', 'Fizibilite Desteği' ve 'Teknik Destek' programlarına yıl sonuna kadar proje başvurusu yapılabilecek.

GEKA'nın 'Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı' kapsamında yürütülen 'Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı'na Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birlikler proje yazarak başvuru yapabilecek. Güney Ege'deki üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün artırılması amacıyla yürütülen ve toplam 750 bin TL bütçeye sahip program kapsamında, proje başına uygun projelere 60 bin TL'ye kadar destek verilecek. Kooperatif ve birliklerin ihtiyaç duydukları çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti almalarını sağlayacak projelerin uygulanmasıyla, kurumsal kapasiteleri güçlenirken işleme, paketleme ve depolama süreçleri de iyileştirilecek. Bunun yanında kooperatif ve birliklerin markalaşma ve pazarlama kapasitesinin de artırılmasının önü açılacak.

GEKA'nın İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında toplam 1 milyon TL bütçeyle ilan ettiği, '2021 Yılı İmalat Sanayinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı'na tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler başvuru yapabilecek. Proje başına azami 75 bin TL destek sağlanacak program kapsamında yürütülecek projelerle, öncelikli olan işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik, kaynak verimliliği becerilerinin geliştirilmesi ve dijitalleşme altyapısının oluşturulması sağlanacak.

Güney Ege Bölgesi'nde kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla yürütülen 'Teknik Destek Programı', GEKA'nın 2021 yılında başvuruya açık olan bir diğer programı. Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim ve danışmanlık hizmeti alabildikleri Teknik Destek Programı, toplam 1 milyon TL bütçeyle ilan edildi. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabildiği program kapsamında, eğitim faaliyetlerine yönelik projelere azami 25 bin TL, danışmanlık faaliyetlerine yönelik projelere ise azami 60 bin TL'ye kadar destek verilecek.

'Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi' ve 'İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Yönetim Danışmanlığı' ile 'Teknik Destek' programlarının başvuruları 2 aylık dönemler kapsamında yapılıyor. Her üç programın 3. dönemi 1 Eylül-30 Ekim 2021 tarihlerini kapsıyor. Proje adaylarının 3. dönem proje başvuruları için, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nden (KAYS) çevrimiçi olarak başvuru yapmaları ve 27 Ekim 2021 tarihinde saat 18: 00'a kadar sistemden aldıkları taahhütnameleri Ajansa teslim etmeleri gerekiyor. Bu program kapsamında son dönemin başvuru tarihleri, 1 Kasım-31 Aralık 2021 tarihi olup çevrimiçi olarak başvurularını yaptıktan sonra, taahhütnamelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Ajansa teslim etmiş olmaları önem arz ediyor.

GEKA'nın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilan ettiği bir diğer destek programı olan Fizibilite Desteği Programı da, tüm yıl boyunca başvuruya açık olan programlar arasında yer alıyor. Toplam 2 milyon TL bütçe ile ilan edilen program ile bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ile bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmaları destekleniyor. Proje başına azami 200 bin TL destek sağlanacak Fizibilite Desteği Programı'nın son başvuru tarihi ise 24 Aralık 2021 saat 18: 00 olarak belirtildi. Programa başvurular diğer destek programlarında olduğu gibi Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak olup taahhütnamelerin Ajansa teslim tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

GEKA'nın başvuruya açık 4 ayrı destek programına yönelik detaylı bilgi almak isteyenler, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı Ajansın www.geka.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilebilecek ve Ajansın sosyal medya hesaplarından duyurular takip edilebilecekler. - AYDIN

GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor
GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor
GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor
GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor

Güney Ege, Denizli, Muğla, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GEKA, yürüttüğü 4 ayrı destek programıyla Güney Ege'den proje başvurusu bekliyor - Son Dakika
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