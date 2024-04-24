Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti

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Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar aralarında oto kuaförler ve eczanelerin de bulunduğu çok sayıda şirketin %1 KDV'li yiyecek fişi keserek vergiden kaçtıklarını gözler önüne serdi. İnternete düşen görsellerde İstanbul'da bulunan dev bir AVM'deki oto yıkamacının 450 TL'lik yiyecek-içecek fişi, bir eczanenin ise sattığı cilt bakım ürünü için yine ''takviye gıda'' adı altında 667 TL'lik fiş kestiği görülüyor.

24.04.2024 12:49  Güncelleme: 13:27
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Son dönemde çok sayıda şirketin vergi kaçırdığı iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli adımlar attıklarını ve binlerce şirketi yakın takibe aldıklarını belirtirken, sosyal medyada art arda paylaşılan fiş görselleri infial yarattı.

ECZANELER, OTO KUAFÖRLER HEPSİ!

Aralarında eczane ve oto kuaförlerin de bulunduğu çok sayıda şirketin yüzde 1 KDV'li yiyecek fişi keserek vergiden kaçtıkları ortaya çıktı.

Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler 'Vay halimize' dedirtti

SOSYAL MEDYAYA FİŞ YAĞIYOR

Sosyal medya platformu X üyesi çok sayıda kullanıcı yaptıkları alışverişlere ait fiş görsellerini paylaşmaya başladı. Kısa sürede onlarca retweet alan görsellerde İstanbul'da bulunan dev bir AVM'deki oto yıkamacının 450 TL'lik yiyecek-içecek fişi kestiği görüldü.

Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler 'Vay halimize' dedirtti

CİLT BAKIM ÜRÜNÜNÜ TAKVİYE GIDA DİYE SATIYORLAR

Bir başka görselde ise eczanenin sattığı cilt bakım ürünü için "takviye gıda" adı altında yüzde 1 KDV'li 667 liralık fiş kestiği görüldü.

Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler 'Vay halimize' dedirtti

PİDECİDEN YÜZDE 1 KDV'Lİ HAMUR FİŞİ

Çengelköy'deki bir kafenin %1 KDV'li unlu ürün fişi kestiği ve İzmir'in göbeği Alsancak'ta hizmet veren bir pidecinin de yüzde 1 KDV'li hamur fişi kestiğine dair görseller de sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler 'Vay halimize' dedirtti
Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler \'\'Vay halimize\'\' dedirtti

Sosyal Medya, İstanbul, Eczane, Kuaför, Hukuk, 3.Sayfa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bahri Fazlıoğlu: Bu ülkede kriz var açlık var yokluk var diyenlerin Arabaları son Model evleri en lüks yerlerde ama Vergi Tabelasi Maalesef içler açısı, Devleti çalmak Vergi kaçırmak ardında LÜKS Araba binmek 6 Yıldızlı tatil yapmak Demokrasi ve Çağdaşlığın gereği olmuş bu ülkede maalesef. 32 2 Yanıtla
  • ferhat eser: sorsan hepsi müslüman :)))) 10 1 Yanıtla Gakko 23: Gavuru daha fazla özellikle ch? 1 2 ferhat eser: velevki ben katolik bir hristiyanım sanane? 0 1
  • Abdullah Alper: Kasaplar da aynı vaziyet hakim. Kg 700-750 tl et satıyorlar satılan kırmızı eti tavuk eti göstererek % 1 vergi dilimi uygulanıyor. Sorsan toplumun%99 müslüman?! Hadi oradan!!! 10 0 Yanıtla Gakko 23: Dini bilmeden din i savunmayın veya kötülemeyin İSMİNİN HAKKINI VER 1 2
  • Gakko 23: Şimdi bu haberi yapan ın maksadı ne ola 0 2 Yanıtla
  • Tayfun Işık: devletten vergi kacirmakla devlete baş kaldırmanın arasindaki fark ne ikiside devlete ahinlik ikisininde cezasi vatandaşlıktan cikarilip malına mülküne el koyup sınır dışı etmek bakalim bir daha kim cesaret edebilir yaralarımızda çok zafiyet ve boşluklar var değişmediği sürece bunun önüne geçilemez 1 0 Yanıtla
  • Kelaloğlu: Bana göre en büyük sıkıntı vergi toplayamamak her sene açıklanan vergi rekortmenler listesine çok komik ama şahıslar giriyor ama dev şirketleri girmiyor bu delik kapanmadığı sürece devlet ekonomik olarak büyümez 0 0 Yanıtla

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