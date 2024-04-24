Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler \'\'Vay halimize\'\' dedirtti

Ekonomi

İstifa eden Patiswiss CEO\'suyla ilgili bomba iddia

Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

Son dönemde çok sayıda şirketin vergi kaçırdığı iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli adımlar attıklarını ve binlerce şirketi yakın takibe aldıklarını belirtirken, sosyal medyada art arda paylaşılan fiş görselleri infial yarattı.

ECZANELER, OTO KUAFÖRLER HEPSİ!

Aralarında eczane ve oto kuaförlerin de bulunduğu çok sayıda şirketin yüzde 1 KDV'li yiyecek fişi keserek vergiden kaçtıkları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYAYA FİŞ YAĞIYOR

Sosyal medya platformu X üyesi çok sayıda kullanıcı yaptıkları alışverişlere ait fiş görsellerini paylaşmaya başladı. Kısa sürede onlarca retweet alan görsellerde İstanbul'da bulunan dev bir AVM'deki oto yıkamacının 450 TL'lik yiyecek-içecek fişi kestiği görüldü.

CİLT BAKIM ÜRÜNÜNÜ TAKVİYE GIDA DİYE SATIYORLAR

Bir başka görselde ise eczanenin sattığı cilt bakım ürünü için "takviye gıda" adı altında yüzde 1 KDV'li 667 liralık fiş kestiği görüldü.

PİDECİDEN YÜZDE 1 KDV'Lİ HAMUR FİŞİ

Çengelköy'deki bir kafenin %1 KDV'li unlu ürün fişi kestiği ve İzmir'in göbeği Alsancak'ta hizmet veren bir pidecinin de yüzde 1 KDV'li hamur fişi kestiğine dair görseller de sosyal medyada büyük tepki çekti.